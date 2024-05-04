Malatya’nın Kutsal Balıklarını duymuş muydunuz? Efsanelere konu olan çeşme: Kızık balıklı çeşme

Arguvan ilçesine bağlı Kızık Köyünde Kızık Balıklı Çeşme olarak bilinen (Kutsal Balıklar Parkı) ve yöre halkı içerisinde kutsal balıklar olduğuna inanmakta. Bu balıkların nesiller boyunca aktarılan hikayesi ise ilk defa duyanları hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. İşte o çeşmenin hikayesi…

Kızık köyü halkı tarafından kutsal sayılan balıklara dokunmak yasak ve yenilmemekte. Köylüler tarafından anlatılanlara göre 1930 yıllarında, köyün muhtarı balıkların yaşadığı kaynağı daha da büyütmek isteyip başka bir kaynağa aktardı. Fakat balıkların bir kısmının öldüğü bu nedenle kendisi ve iki oğlunun da kısa bir süre içerisinde öldükleri ifade ediliyor.

Bir diğer anlatılan ise Kızık köyünde yaşayan insanlar bu balıkların 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtında yok olduklarını, daha sonra da yaralı bir şekilde geri döndükleridir.

Bu balıkların kutsal olduklarına inanamayanların, bu balıkları tutmaya çalışanların buradan ayrıldıktan sonra kaza geçirdikleri de rivayet ediliyor.

Günümüzde Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretler edilir, dualar edilir, dilekler dilenir hatta kurbanlar kesilir. Balıkların bulunduğu suyu içerek ya da evlerine götürüp banyo yaptıklarında insanların hastalıklarına iyi geldiği de anlatılıyor.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİĞİ SÖYLENİYOR

Bu çeşme içinde bulunan balıklar öldüklerinde ise başka canlılar tarafından yenilmemesi için kefenlenip dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildiği söyleniyor.

Şimdilerde Balıkların bulunduğu köyde ziyaretçilerin bolca dua etmeleri, sosyal aktivitelerini rahat bir şekilde sağlayacakları ve ailece gelip zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturuldu. Binlerce ziyaretçi ağırlayan bu çeşmenin göletine para da atılarak dilekte bulunuluyor.

Köy halkı tarafından anlatılanlardan bir diğeri ise bu balıkların diğer isminin Bulaşıkçı balıklar oldukları. Köy halkı bulaşıklarını bu çeşmenin içine koyarak balıkların hem beslenmesini hem de bulaşıkları temizlediklerini belirtiliyor.