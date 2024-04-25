Hangi ünlülerin filmi çekildi? İşte Türkiye’de biyografik filmi çekilen ünlüler

Dünya çapında da sinemaseverler tarafından ilgi ile izlenen biyografik filmler gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bu kapsamda sevilen ünlülerin, sanatçıların, sporcuların hayat hikâyesi beyaz perdede seyirciyle buluşuyor. Binlerce izlenen, biyografik özellik taşıyan bu filmlerin halkın birçok kesimine hitap ettiği, birçok vatandaş tarafından ilgi ile izlendiği gözlemlenebiliyor. Son yıllarda vizyona giren ve büyük ilgi ile takip edilen yapımlar arasında ise şu biyografik filmler yer alıyor:

MÜSLÜM

Film arabesk müziğin önemli isimlerinden olan ve binlerce hayranı bulunan Müslüm Gürses’in hayat hikâyesini konu ediniyor. Filmde Müslüm Gürses’in çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorluklar, eşi Muhterem Nur ile olan ilişkisi anlatılırken filmin senarist koltuğunda Hakan Günday yer alıyor. Vizyona girdiği tarihlerde tüm Türkiye’de en çok konuşulan filmler arasına giren Müslüm filminin hala seyirciler tarafından sevilerek izlendiği görülebiliyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesini anlatan filmde Bulgar Türklerinin dönemin şartlarında yaşadığı zorluklara değiniliyor. Melbourne'de yapılan olimpiyatlardan kaçmayı başaran Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesine değinen filmin de büyük ilgi gördüğü biliniyor. Filmin anlattığı Naim Süleymanoğlu’nun günümüzde dahi halter sporunda kırılamayan başarılarının olduğu biliniyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

Şampiyon at Bold Pilot ve onun devleşen jokeyi Halis Karataş'ın hikâyesini anlatan film, İsmet Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Film hayalleri ve hedefleri yolunda ilerleyen ve zorluklar ile karşılaşan Halis Karataş’ın hayat hikâyesini duygusal yönden anlatıyor.

KELEBEĞİN RÜYASI

Zonguldak’ta yaşayan ve madende çalışan 2 genç şairin gerçek hayat hikâyesinin Yılmaz Erdoğan yönetmenliği ve oyunculuğu ile anlatılan film yine Türkiye çapında büyük ilgi gören yapımlardan bir tanesi. Veremle savaşan ve bir yandan da yokluklar içinde şiir yazmaya çalışan iki gencin anlatıldığı yapımda Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur adlı 2 şairin hayatının anlatıldığı filmde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Ahmet Mümtaz Taylan ve Belçim Bilgin gibi ünlü isimler yer alıyor.

AYLA

Oscar aday adayı olan film tarihi bir olayı anlatırken Ali Atay ve Murat Yıldırım’ın oyunculuğunun ise birçok kişiyi duygulandırdığı biliniyor. Film Kore Savaşı’nda Süleyman Astsubay ve Kore’de savaş alanında bulduğu küçük kızın hayatını anlatıyor. Ayla isminin verildiği küçük kız ile Süleyman Astsubay’ın yollarının ne olacağı ise merakla izleniyor.

Hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarıldığı diğer ünlüler ve biyografik filmler ise şu şekilde:

“Çiçero (İlyas Bazna),

Mavi Gözlü Dev (Nazım Hikmet),

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Vecihi Hürkuş),

Dilberay,

Veda (Mustafa Kemnal Atatürk),

Bergen,

İki Gözüm Ahmet: Sürgün”