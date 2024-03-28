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Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek?

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2021 yılında seyirciyle buluşan Godzilla ve Kong’un devam filmi Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’un Türkiye’de 5 Nisan’da vizyona girmesi bekleniyor. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filmi 29 Mart 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da vizyona girecek.

Godzilla ve Kong Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek mask
Godzilla ve Kong Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek
Godzilla ve Kong Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek
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2021 yılında seyirciyle buluşan Godzilla ve Kong’un devam filmi Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’un Türkiye’de 5 Nisan’da vizyona girmesi bekleniyor. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filmi 29 Mart 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da vizyona girecek.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek?

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filmi Türkiye’de 5 Nisan’da vizyona girecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da 29 Mart 2024 tarihinde gösterime girecek filmin posteri de paylaşıldı. Yeni film Godzilla hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek?

DEVAM FİLMİNDE NE OLACAK?

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filminde Godzilla ve Kong dünyamızı devasa bir tehlike ile karşı karşıya getiren ve varlığımızı tehdit eden keşfedilmemiş bir macera ile karşı karşıya gelecek. Film Titanların geçmişlerini, kökenlerini, kafatası Adası’nın gizemini derinlemesine araştıracak ve ortaya çıkışını anlatacak. Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerine hem de insanlığın varoluşuna tehdit oluşturan, ölümcül bir varlığa karşı birlikte savaşmak zorundadır.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk ne zaman vizyona girecek?

FİLMİN KADROSU

Yönetmenliğini Adam Wingard’ın senaristliğini Terry Rossio ve Simon Barrett’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens yer alıyor. 5 Nisan’da sinemalarda gösterime girecek animasyon serisinin devam filmi dünya çapında ve Türkiye’de merakla bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Mar 2024 - 12:52 - Yaşam

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