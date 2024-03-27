Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Hendekköy, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Sanayi, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tepe, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akçay, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Çöltepe, Aluç, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı,, Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Kurudeğirmen, Kocahüyük bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Örenkuyu bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kazıktepe, Yeşilbağ, Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş, Yukarıortaören, Muratcık, Kuruyazı, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Şeyhçoban, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt, 15 Temmuz, Çelebi, Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Yokuşlu, Gelincik, Kurudere, Boğazköy, Kurşunlu, Boğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Okurköy, Gürbüz, Çardaklı, Sergen, Merkez bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gözlü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak, Kaldırım, Barış bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çakmaklı bölgesine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Hamzalı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Bayırlı, Çıralı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Karamus, Başdeğirmen bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan, Elidolu, Kesikağaç bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.