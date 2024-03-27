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Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek! mask
Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!
Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Hendekköy, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Sanayi, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tepe, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akçay, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Çöltepe, Aluç, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı,, Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Kurudeğirmen, Kocahüyük bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Örenkuyu bölgesine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kazıktepe, Yeşilbağ, Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş, Yukarıortaören, Muratcık, Kuruyazı, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Şeyhçoban, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt, 15 Temmuz, Çelebi, Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Yokuşlu, Gelincik, Kurudere, Boğazköy, Kurşunlu, Boğaz bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Okurköy, Gürbüz, Çardaklı, Sergen, Merkez bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gözlü bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak, Kaldırım, Barış bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çakmaklı bölgesine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Hamzalı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Bayırlı, Çıralı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Karamus, Başdeğirmen bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan, Elidolu, Kesikağaç bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Mar 2024 - 10:38 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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