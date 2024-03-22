İğde meyvesi ve tozu hastalıklara bire bir

Kayısı ve aktar esnafları iğde meyvesinden yapılan iğde tozunun 20’den fazla hastalığa iyi geldiğini belirtiyor. Aktar Mehmet Şerif Artun, başta kemik erimesi olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine ilişkin, “İğde meyvesi ve tozu çekirdekle tüketildiği zaman kemik gelişiminde, yaşlılarda kemik erimesini durdurmada çok etkili. Vitamini çekirdekte olan bu ürünün düzenli kullanımda yüzde 80, yüzde 90 oranında tedavi edici özelliği vardır” dedi.

“20’DEN FAZLA HASTALIĞA ŞİFA”

Kayısı esnafı Davut Orhan, iğde meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek,

“İğdeye talepler son zamanlarda daha yüksek. Hekimler, doktorlar tarafında da bayağı tavsiye ediliyor. Günümüz şartlarında 20’den fazla hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Sağlığa çok iyi gelen meyvelerden biri iğdedir. Şöyle diyeyim hem araştırıyoruz hem de müşterilerimizin söylediği bilgilere göre genelde böbrek hastası, kalp hastası, şeker hastası, kemik ağrılarına yani ayaklarında, kemiklerinde ağrı olanlar, birden çok hastalık türüyle ilgili sorunları olan hastalarımız hepsi gelip alıyor. Çok faydalı olduğunu kendileri de söylediği için birçok bilgimiz oluyor”

sözlerine yer verdi.

“YÜZDE YÜZ FİYAT GEÇİŞİ VAR”

İğde meyvesinde büyük fiyat artışı yaşandığına değinen kayısı esnafı Orhan,

“Malatya'da iğde yetişiyor ama büyük bir çoğunluğu ithal yurt dışından geliyor. Doğu tarafından bayağı fazla geliyor. Özellikle Van tarafından iğdeye talep çok oluyor. Şu an fiyatı 150 TL’den satılıyor. Sezon sonu olduğu için esnaflar elinde kalmaması için 130 TL civarında satıyor. Bizde 150 TL ama dışarıda daha yüksek fiyatlara satılıyor. İl dışında iğde fiyatının 500 TL olduğunu gördük. Geçen sene 75 TL’den satılıyordu. Yüzde yüz fiyat geçişi var. Alırken yüzde yüz satarken de yüzde yüz değişti”

dedi.

“ÖZELLİKLE KADINLARIN İĞDE TÜKETMESİ GEREKİYOR”

Kayısı esnafı Mehmet Ekin, iğde meyvesinin ve tozunun kadınların tüketmesi gerektiğini belirterek,

“Kırk beş yıldır bu mesleği yapıyorum. İğdenin kemik erimesine çok faydası var. İğdeyi yoğurda katıp yiyebilirsiniz, isterseniz süte de katıp içebilirsiniz. Mide ülserine iyi geliyor. İğde meyvesi kendisiyle beraber çekirdeği, kabuğu dâhil beraber çekilerek iğde tozu haline geliyor. İğde tozunu yoğurda ve süte katıp yediğiniz gibi balla da yenilebilir. Özellikle kadınların iğde tüketmesi gerekiyor. Çünkü kadınlar doğum yaptığı için kemik erimesi onlarda daha fazla oluyor. Yaşlılarda, 65 yaşın üstündeki insanlarda kemik erimesi görüldüğü için iğde tozu tavsiye ediliyor”

ifadelerine yer verdi.

“VİTAMİNİ ÇEKİRDEKTE OLAN BİR ÜRÜN”

İğde meyvesinin, tozunun faydasına ve tüketim sürecine değinen aktar esnafı Mehmet Şerif Artun,

“İğde meyvesi genellikle kemik erimesi, kemik gelişimi çocuklarda ve yaşlılarda kemik erimesini önlemek amacıyla kullanılıyor. Bunun dışında soğuk algınlığı, bağırsakların düzgün çalışması, kalp damar hastalığı açısından kullanılan, yoğun talep gören bir üründür. İğdeyi çekirdeğiyle birlikte öğütülerek tüketmek gerekiyor. İğde meyvesi ve tozu çekirdekle tüketildiği zaman kemik gelişimi, yaşlılarda kemik erimesini durdurmada çok etkili. Düzenli kullanımda yüzde 80, yüzde 90 bu ürün etkilidir. Az ve sürekli kullanımda tedavi edici özelliği vardır”

şeklinde konuştu.

“YOĞURTLA TÜKETİLMELİ”

Aktar esnafı Artun, iğde tozunun yoğurtla tüketilmesi gerektiğini söyleyerek,

“İğde tozu bir tatlı kaşığı yoğurda katıp yeniliyor. Çekirdekler de küçük olduğu için tüketilmesi o kadar zor değil. Bazen müşteri talep ediyor, biz de tatlanması açısından keçiboynuzu tozu katarak satıyoruz. Şu anda fiyatı 180 TL’dir. Çekirdeği ile çekilmiş iğde tozunun kilosunu 180 TL’ye satıyoruz. İğde tozu olması için kendimiz çekmiyoruz. Ancak kendimiz çektiğimiz zaman çekirdekleri diri kalıyor. Bu yüzden Aydın Nazilli tarafından bu ürünü tedarik ediyoruz. İnsanlar kolay yiyebilsin diye yoğurtla tüketilmeli. Çünkü ağızda topaklanma yapıyor. Yoğurt bu olayı ortadan kaldırıyor. Çocuklarda tüketiminde yoğurtla daha çok tercih ediliyor. Küçük çocuklarda kemik gelişimi için yüzde yüz etkilidir. Şu an en çok sattığım ürün iğde tozu oldu. Özellikle anneler çocukları için alıyor”

diye konuştu.

“AÇ KARNINA TÜKETİLEBİLİR”

Son olarak iğde meyvesi alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten kayısı esnafı Bekir Tatar, “15 yıldır bu işin içindeyim. Genelde iğde olarak biliniyor ama ithal olarak gelen ilaçlıdır. Mümkünse yerli iğde alsınlar. Bazı iğdeler ufak ya da kötü diye almamazlık yapmayın. Çünkü ideal olan ilaçsız yerlisi olandır. Dışarıdan gelen ithal ürün ilaçlı olduğu için pek de tavsiye etmiyorum. Bunu genelde öğütüp aç karnına tüketilebilir. Mideye ve bağırsaklara faydalı. Yaşlı kesim daha çok iğde alıyor. Şu anda kilosunu 130 TL’den satıyorum” sözleriyle cümlelerini noktaladı.