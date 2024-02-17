17 Şub 2024 - 10:32- Gündem

Fırat Nehri'nde siyanür tehlikesi Bilinmeyen gerçekler tek tek açıklandı

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu, Fırat Nehri’nin kirlenmesi ve siyanürün dere ve yeraltı sularına karışmış olabileceği ihtimali başta Malatya olmak üzere 9 ili ciddi anlamda etkileyeceğini söyleyen Doç. Dr. Aydan Aksoğan Korkmaz, deprem geçirmiş bu illerin bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaları psikolojilerini daha da bozacağının altını çizdi.