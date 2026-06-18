Malatya Valiliği, 20-21 Haziran 2026 tarihinde Yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) il genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumlar tarafından gerekli tedbirler alındı.

KİMLİK KARTINI KAYBEDEN ADAYLAR İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MESAİ YAPACAK

Sınava katılacak adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylara hizmet vermek üzere; 20 Haziran 2026 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 21 Haziran 2026 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİK VE TRAFİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Sınavın güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sınav merkezleri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri uygulanacak. İl genelinde 155 okulda gerçekleştirilecek sınavların güvenliğinin sağlanması amacıyla 490 personel sınav merkezlerinde görevlendirilecek.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınav merkezleri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri uygulanacak. İl jandarma sorumluluk bölgesinde 5 okulda gerçekleştirilecek sınavların güvenliğinin sağlanması amacıyla 38 personel sınav merkezlerinde görevlendirildi. Bu kapsamda il genelinde bulunan 160 okulda gerçekleştirilecek sınavların güvenliğinin sağlanması amacıyla 528 personel sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav merkezlerine giden güzergahlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanacağı değerlendirilen kavşak ve ana artellerde trafik birimlerince gerekli ilave tedbirler alındı.

ADAYLAR İÇİN GÜRÜLTÜ YASAĞI BAŞLIYOR

Ayrıca, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 19.00’dan, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 18.00’a kadar inşaat, kazı, yıkım ve benzeri faaliyetlerin durdurulması, klakson ve benzeri yüksek ses çıkaran araç ve cihazların kullanımının kısıtlanması yönünde tedbirler alındı.

ÖSYM HAZIRLIKLARI TAMAMLADI: 3 OTURUMUN DETAYLARI BELİRLENDİ

Öte yandan ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından sınav sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 165 dakika süre ile 103 binada 33.958 adayın katılacağı YKS 1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT),

21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 180 dakika süre ile 58 binada 23.144 adayın katılacağı YKS 2. Oturum: Alan Yeterlilik Testi (AYT),

21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayıp 120 dakika süre ile 6 binada 1.948 adayın katılacağı YKS 3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT).