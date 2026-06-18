Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024/'25 öğretim yılı "Örgün ve Yaygın Eğitim Kurum Kütüphaneleri" verilerine göre Malatya, yarım milyonu aşan dev kitap arşiviyle eğitimde büyük bir başarıya imza attı. Kent genelindeki kütüphanelerde toplam kitap sayısı 501 bin 335’e ulaşırken, bu kitapların yüzde 92’den fazlasının resmi okullarda bulunması kentin eğitim altyapısındaki kamusal gücü gözler önüne serdi.

427 KÜTÜPHANE ÖĞRENCİLERE HİZMET VERİYOR

Eğitimde dijitalleşme ve kültürel dönüşüm hamlelerini sürdüren Malatya, okul kütüphaneleri ve materyal zenginliğiyle bölgedeki öncü konumunu tescilledi. Açıklanan güncel verilere göre, Malatya genelinde toplam 427 kütüphane öğrencilere hizmet veriyor. Bu kütüphanelerin 27 tanesi ise modern eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanan "Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane" statüsünde yer alıyor. Öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştıran bu kütüphaneler, sundukları basılı ve dijital materyallerle kentin akademik başarısına doğrudan katkı sunuyor.

ÖZEL OKULLARDA 66, ÖZEL KURSLARDA İSE 63 KÜTÜPHANE BULUNUYOR

Malatya’daki eğitim kütüphanelerinin detaylarına bakıldığında, resmi okulların ezici bir üstünlüğe ve zenginliğe sahip olduğu görülüyor. Kentteki 427 kütüphanenin 298’i resmi okullarda faaliyet gösterirken, özel okullarda 66, özel kurslarda ise 63 kütüphane bulunuyor.

ŞEHİRDE YARIM MİLYON KİTAP VAR

501 bin 335 adetlik toplam kitap varlığının tam 463 bin 623 adedi resmi okullarda yer alıyor. Buna karşın özel okullardaki kitap sayısı 34 bin 206, özel kurslarda ise 3 bin 506 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Modern eğitim teknolojilerinin bir parçası olan Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphanelerin 25’i yine resmi okulların bünyesinde öğrencileri ağırlıyor.

Kütüphaneler sadece kitaplarla değil, farklı öğrenme metotlarını destekleyen materyallerle de donatılmış vaziyette. Dikkat çekici bir diğer detay ise, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştiren 47 satranç masası ile 137 zeka oyununun tamamının resmi devlet okullarında yer alması oldu; özel okullar ve özel kurslar bu kategoride henüz bir varlık gösteremedi.

MALATYA İLİ KÜTÜPHANE VE MATERYAL VERİLERİ

TÜİK 2024/'25 öğretim yılı verilerine göre Malatya’nın tüm kütüphane ve materyal sayısal dökümü şu şekilde:

1. İl Toplamı (Malatya Genel)

Toplam Kütüphane Sayısı: 427

Kütüphane Sayısı: 400

Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane Sayısı: 27

Kitap Sayısı: 501.335

Süreli Yayın Sayısı: 1.566

CD Sayısı: 329

DVD Sayısı: 82

Afiş, Atlas, Harita vb. Sayısı: 3.727

Bilgisayar Sayısı: 88

Etkileşimli Tahta Sayısı: 52

Satranç Masası Sayısı: 47

Zeka Oyunları Sayısı: 137

2. Resmi Okullar

Toplam Kütüphane Sayısı: 298

Kütüphane Sayısı: 273

Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane Sayısı: 25

Kitap Sayısı: 463.623

Süreli Yayın Sayısı: 1.009

CD Sayısı: 102

DVD Sayısı: 46

Afiş, Atlas, Harita vb. Sayısı: 2.967

Bilgisayar Sayısı: 87

Etkileşimli Tahta Sayısı: 50

Satranç Masası Sayısı: 47

Zeka Oyunları Sayısı: 137

3. Özel Okullar

Toplam Kütüphane Sayısı: 66

Kütüphane Sayısı: 66

Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane Sayısı: Yok (-)

Kitap Sayısı: 34.206

Süreli Yayın Sayısı: 167

CD Sayısı: 208

DVD Sayısı: 33

Afiş, Atlas, Harita vb. Sayısı: 639

Bilgisayar Sayısı: 1

Etkileşimli Tahta Sayısı: 2

Satranç Masası Sayısı: Yok (-)

Zeka Oyunları Sayısı: Yok (-)

4. Özel Kurslar

Toplam Kütüphane Sayısı: 63

Kütüphane Sayısı: 61

Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane Sayısı: 2

Kitap Sayısı: 3.506

Süreli Yayın Sayısı: 390

CD Sayısı: 19

DVD Sayısı: 3

Afiş, Atlas, Harita vb. Sayısı: 121

Bilgisayar Sayısı: Yok (-)

Etkileşimli Tahta Sayısı: Yok (-)

Satranç Masası Sayısı: Yok (-)

Zeka Oyunları Sayısı: Yok (-)