Urfa ve Sivas’a kritik uyarı geldi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:

“Yarın 12.00-12.30 saatleri arasında İmranlı ilçesine bağlı Delice, Aşağı Culha, Yukarıculha, Delice Melekler Mezrası, Bsk Yapı, Botaş Vana İstasyonu, Tana, Süperonline, Uğurlu Tarım Ve Hayvancılık bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Havuz Köyü bölgesine,

Yarın 13.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Beştepe Köyü,Demiryazı ,Gündüz Köyü,Günece Köyü,Kervansaray Köyü ,Kulyusuf Köyü,Ahmet Turangazi Beştepe Köy,Harmancık Köy,Törnük Köyü Ulaş,Ovacık Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Kısmı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan, Navruz Yaylası, Kırkpınar, Kümbet, Karakoç, Yücebaca, Konaközü, Kadılı, Kaleköy, Kapaklıkaya, Gökçeli, Kavakdere, Kıvşak, Akpınar, Büyükakören, Kayalıpınar, Çubuk, Tatköy, Yakaçıkçavuşlu, Emirler, Kayalıpınar, Demiroluk, Şarkışla İlçesi Bağlararası, İğdeliören, Arıklar, Merkez İlçesi Yanalak Köyü, Pamukpınar Öğrenci Yurdu, Organik Tarım bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ziyaret, Çiçekalan, İncirlidere, Aşağı Kuyucak, Duyduk, Akarçay, Aşağıeşme, İncirli, Konak, Güzelyurt, Göktepe, Düzlüce bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Gözenek bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi, Alaca, Yukarıdurmuş bölgelerine,

Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı MİL, Altınbaşak, Atlıkonak, Gümüşören, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Akdilek, Sağlık, Başören, Karaman, Selman, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Güneş, Mutluca, Mamuca, Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Akören, Yeşildere, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Beyazyaprak, Büyükhancağız bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme, Kısas bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Ağcıl, Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı, Ekinyazı, Zenginova, Çömlekçi, Aksahrınç, Ayyıldız, Soylu bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine Söğütlü bölgesine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Balkat bölgesine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Üstüntaş, Güvenli, Hayriye, Fırat, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Küptepe, Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Kesmekaya, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Bayırözü, Bayırözü, Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Savucak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.