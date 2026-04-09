Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Polis teşkilatının hukukun üstünlüğünü esas alan yapısına vurgu yapan Yavuz, kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarına saygılı ve milletimizin hizmetinde olan köklü bir kurum olduğunu belirtti.

“EMNİYET MENSUPLARI BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPIYOR”

Emniyet mensuplarının ülke genelinde büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydeden Yavuz,

“Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan emniyet mensuplarımız, kamu düzeninin sağlanmasında ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gerektiğinde canını ortaya koyan kahraman polislerimiz, her türlü takdirin üzerindedir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine selam ve saygılarımı sunuyorum”