Malatya’nın yükselen değeri İkizce TOKİ konutlarında yaşam standartlarını yükseltecek dev bir adım atıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla, bölgedeki eğitim yuvası Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nun spor salonu baştan aşağı yenilendi. Sadece bir tadilat değil, tam teşekküllü bir spor kompleksi vizyonuyla hareket edilen projede, çocukların güvenle spor yapabileceği modern bir alan oluşturuldu.

SIFIRDAN YENİLENDİ PROFESYONEL ZEMİN VE EKİPMAN

Eskimiş ve kullanışsız alanlar yerini, profesyonel sporcuların kullandığı tartan zemin kaplamaya bıraktı. Salonun içeriği ise çocukların her türlü spor dalına ilgi duyabileceği şekilde zenginleştirildi:

Boks ve Wushu alanları için profesyonel ekipmanlar,

alanları için profesyonel ekipmanlar, Yüksek güvenlikli antrenman malzemeleri,

Modern iç tefrişat ve aydınlatma sistemleri.

EĞİTİMLER BAŞLADI, YAZ SPOR OKULU YOLDA!

Tesis sadece fiziksel olarak değil, akademik spor desteğiyle de canlandırıldı. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün deneyimli antrenörleri, çocuklara boks ve wushu branşlarında ders vermeye başladı. Üstelik müjdeler bununla sınırlı değil; önümüzdeki yaz döneminde bölgedeki tüm çocuklar için "Yaz Spor Okulları" bu salonda start alacak.

"İKİZCE'DEN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK"

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, İkizce sakinlerine şu sözlerle seslendi:

"Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için her imkanı seferber ediyoruz. İkizce TOKİ konutlarındaki bu salonu, modern bir görüntüye kavuşturarak okul idaremizle iş birliği içinde hizmete sunduk. Amacımız, İkizce’nin yeni yeteneklerini Türk sporuna kazandırmak."

Okul yönetimi ise yapılan bu yatırımın çocukların hem fiziksel gelişimine hem de sosyal hayata uyum sağlamasına büyük katkı sunacağını belirterek Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

İkizce TOKİ konutlarında yaşam her geçen gün güzelleşiyor.