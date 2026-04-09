Malatya Kent Konseyi ve MTÜ iş birliğiyle düzenlenen Dijital Fotoğrafçılık kursu, kapılarını Türkiye’nin en zengin koleksiyonlarından birine açtı. 2000’den fazla antika makine, casus kameralar ve 360 derecelik sistemler arasında "tarihe dokunan" gençler, fotoğrafın sadece bir kare değil, yaşayan bir hafıza olduğunu keşfetti.

MALATYA’DA SANAT VE TEKNOLOJİ BULUŞTU

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, geleceğin fotoğrafçılarını yetiştirmek için güçlerini birleştirdi. "Dijital Fotoğrafçılık" kursunun en özel duraklarından biri olan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi, kursiyerlere unutulmaz bir deneyim sundu.

İLK FOTOĞRAFTAN CASUS KAMERALARA 2023 PARÇALIK DEV KOLEKSİYON

Eğitmen Ramis Akar eşliğinde müzeyi gezen kursiyerler, analog dünyadan dijital devrime uzanan süreci yerinde inceledi. Müze Sorumlusu İrfan Tunay, koleksiyonun benzersiz detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Burada sadece makineler değil, bir devrin ruhu var. 1900’lü yılların casus makinelerinden, ilk drone mantığıyla çalışan sistemlere kadar 2023’ün üzerinde eser sergiliyoruz. İlk fotoğrafın 8 saatte çekildiği o sabır gerektiren günlerden, bugünün hız çağına nasıl gelindiğini görmek büyüleyici."

"FOTOĞRAF SADECE ÇEKİLMEZ, YAŞANIR"

Eğitimin teorik aşamasından uygulama aşamasına geçtiklerini belirten Ramis Akar, kursun ilerleyen dönemlerinde teknik detaylara odaklanacaklarını müjdeledi. Akar; "Karanlık odadan ışık ayarlarına, kompozisyondan dijital okumaya kadar geniş bir yelpazede sahaya ineceğiz. Öğrencilerimiz bu müzede fotoğrafın kültürel hafızasını soludular," dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT TARİHE YOLCULUK YAPTIK

Müzenin atmosferinden etkilenen gençler, dijital cihazların ötesindeki mekanik ustalığa hayran kaldıklarını dile getirdi. Karanlık oda ve tamir atölyesini de inceleyen katılımcılar, Malatya’nın bu kültürel mirasının fotoğraf tutkunları için eşsiz bir hazine olduğunu vurguladı.