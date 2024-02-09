Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nde dün akşam duyulan ve sosyal medyanın gündemine düşen “Hatıran Yeter” şarkısını en iyi kim söylüyor? Bu sorunun cevabını yine sosyal medya verdi.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Yılmaz Tatlıses’e ait “Hatıran Yeter” şarkısı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu şarkıyı en iyi kimin söylediği ise merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA NE DEDİ?

Yüzlerce takipçisi olan bir sosyal medya kullanıcısının “Sizce ‘Hatıran Yeter’ şarkısını en iyi kim yorumluyor?” şeklindeki anketine verilen cevaplar şöyleydi:

Zakkum -- %26,7

Serkan Kaya -- %8,4

Zara -- %7,8

Ferdi Tayfur -- %57

Söz konusu paylaşımı alıntılayarak paylaşan Zakkum ise “Tabii ki Ferdi Tayfur” cevabını verdi.

HATIRAN YETER ŞARKISINI İLK KİM SÖYLEDİ?

Sözü Ahmet Selçuk İlkan’a ait "Hatıran Yeter" şarkısını ilk olarak Ferdi Tayfur 1981 yılında seslendirildi. Bestesinin de yine Ferdi Tayfur’a ait olduğu ifade ediliyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri götürür zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri bitirir zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter