Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nde dün akşam duyulan ve sosyal medyanın gündemine düşen “Hatıran Yeter” şarkısını en iyi kim söylüyor? Bu sorunun cevabını yine sosyal medya verdi.
Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Yılmaz Tatlıses’e ait “Hatıran Yeter” şarkısı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu şarkıyı en iyi kimin söylediği ise merak konusu oldu.
SOSYAL MEDYA NE DEDİ?
Yüzlerce takipçisi olan bir sosyal medya kullanıcısının “Sizce ‘Hatıran Yeter’ şarkısını en iyi kim yorumluyor?” şeklindeki anketine verilen cevaplar şöyleydi:
Zakkum -- %26,7
Serkan Kaya -- %8,4
Zara -- %7,8
Ferdi Tayfur -- %57
Söz konusu paylaşımı alıntılayarak paylaşan Zakkum ise “Tabii ki Ferdi Tayfur” cevabını verdi.
HATIRAN YETER ŞARKISINI İLK KİM SÖYLEDİ?
Sözü Ahmet Selçuk İlkan’a ait "Hatıran Yeter" şarkısını ilk olarak Ferdi Tayfur 1981 yılında seslendirildi. Bestesinin de yine Ferdi Tayfur’a ait olduğu ifade ediliyor.
ŞARKININ SÖZLERİ
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri bitirir zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.