Hekimhan’dan sonra gözler Arguvan’a çevrildi CHP’de istifalar devam edecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü’nde kazanlar kaynamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde partiden istifa ettiklerini açıklayan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçe meclis üyelerinden sonra şimdilerde gözler Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a çevrildi. Arguvan Belediye Başkan Adaylığının Ersoy Eren’e tebliğ edildiği ifade edilirken, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu ileri sürülen mevcut başkan Mehmet Kızıldaş’ın hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütünde kazanlar kaynamaya devam ediyor. İl Örgütü’nün Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın İlçe Belediye Başkan adaylarını dışlayıp aday göstermediği iddia ediliyor. Bu iddiaları doğrulayacak bir istifa geçtiğimiz günlerde Hekimhan’dan gelmişti. Hekimhan Belediye Başkanı ve bazı parti ilçe meclis üyeleri bir basın açıklaması yaparak partiden istifa ettiklerini duyurmuş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız! Suçlayarak, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu istifadan sonra gözler şimdi Arguvan Belediyesi’ne çevrildi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taraftarı olduğu ileri sürülen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı gösterilip gösterilmeyeceği tam olarak netlik kazanmazken, Arguvan Belediye Başkan Adayının Ersoy Eren olduğunun parti tarafından kendisine tebliğ edildiği ifade ediliyor. Bu konuda partiden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, resmi açıklama yapıldıktan sonra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın da partisinden istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

(HÜSEYİN KOCAMAN-BUSABAH GAZETESİ)