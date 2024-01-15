Darısı tüm SMA’lı bebeklerin başına Binbaşı Kupan’ın kızı Parla kurtuldu

Sosyal medyada binlerce kişinin etkileşimiyle elden ele dolaşan Jandarma Binbaşı Ergin Kupan’ın SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için destek istemesine ilişkin videosu amacına ulaştı. Binbaşı Kupan’ın kızı Parla’nın ilacı için gerekli olan paranın tamamı kısa süre içerisinde toplandı.

Jandarma Binbaşı Ergin Kupan, SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için duygusal bir video paylaştı. Binbaşı Kupan, o videoda,

“Merhaba, ben Jandarma Binbaşı Ergin Kupan ama sizlere SMA Tip 1 kas hastası olan Parla Kupan’ın babası olarak sesleniyorum. Kızım Parla, mutasyonlu SMA Tip 1 kas hastasıdır ve bu kas hastalığını dünyada tanı alan 8’inci kişiyiz. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım. Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun”

ifadelerine yer verdi.

24 SAAT DOLMADAN…

Binbaşı Kupan’ın bu paylaşımı bir anda tüm sosyal medya mecralarında elden ele dolaştı. Gündeme geldiği andan itibaren 24 saat dolmadan gerekli olan tüm para toplandı. Yardım videosundan önce yüzde 28’i toplanan miktar, videodan sonra yüzde 100 oldu.

DARISI TÜM SMA’LI BEBEKLERİN, ÇOCUKLARIN BAŞINA

Sosyal medya hesabı üzerinden konuşan Jandarma Binbaşı Ergin Kupan, tüm SMA’lı bebekler ve çocuklar için yardım istedi. Kupan, bu kampanyanın bir gün içerisinde bitmesinin mucize olduğunu ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını ifade etti.