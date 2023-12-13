Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi Malatya’nın o tatlısı da listede

Gastronomide önemli bir yeri olan ve dünyanın tüm mutfaklarına hakimliği ile bilinen Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede 2 Türk yemeği de bulunuyor ve biri Malatya’ya ait.

Otantik yemek tariflerini, yemek eleştirmeni incelemelerini ve popüler malzemeler ile yemekler hakkında araştırma makalelerini paylaşan, geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi sunan Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini sıraladı. Listede Malatya’nın meşhur tatlılarından biri de bulunuyor.

KÖPEK BALIĞI ETİ FERMENTE EDİLEREK YAPILIYOR

Söz konusu listenin ilk sırasında İzlanda’nın Hakarl adlı yemeği bulunuyor. Taste Atlas, bu yemeği şöyle anlatıyor:

Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir lezzettir. Et önce üç aya kadar fermente edilir, ardından asılır ve dört ila beş ay daha kurumaya bırakılır. Yemeğin iki çeşidi vardır: çiğneme gerektiren, kırmızımsı glerhákarl ve yumuşak, beyaz skyrhákarl. Genellikle cesurların yiyeceği olarak kabul edilir, çünkü yüksek amonyak içeriği çoğu zaman insanların öğürmesine neden olur.

KARAMELİZE ŞEKERLE KAPLANMIŞ İNCE PİŞMİŞ ERİŞTE

İkinci sırada İsrail’e ait Yerushalmi Kugel var. Taste Atlas, bu yemeği şöyle anlatıyor:

Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan bir güveçtir. Yumurta, zeytinyağı, karabiber ve tuzla karıştırıldıktan sonra bir tavaya konur ve sertleşinceye kadar pişirilir.

ÜÇÜNCÜ SIRA AMERİKA’NIN

Üçüncü sırada Amerika’nın Ramen Burger’i var. Taste Atlas, bu yemeği şöyle anlatıyor:

Ramen burger, iki kızarmış ramen şehriye çöreği arasına sıkıştırılan et köftesinden oluşan benzersiz bir hamburger çeşididir. Et köftesi tipik olarak shoyu sosuyla kaplanır ve üzerine roka ve yeşil soğan eklenir. Yemek, 2013 yılında Brooklyn'de piyasaya çıkan ramen blog yazarı Keizo Shimamoto tarafından yaratıldı.

Öte yandan 4. sırada Sklandrausis, 5. sırada Chapalele, 6. sırada Calskrove, 7. sırada bir Türk yemeği, 8. sırada Bocadillo De Carne De Caballo, 9. sırada Marmite and Chip Sandwich, 10. sırada Endives Au Jambon bulunuyor.

YEDİNCİ SIRADA TÜRK YEMEĞİ VAR

Yedinci sırada bulunan Türk yemeği, 2.3 puan ile Lahana Çorbası. Taste Atlas, bu yemeği şöyle anlatıyor:

Lahana çorbası geleneksel bir Türk çorbasıdır. Kıyılmış lahana, yeşil mercimek, bulgur, tavuk suyu, soğan, domates sosu ve zeytinyağının birleşiminden yapılıyor. Önce soğanlar zeytinyağında sotelenir, ardından domates sosu, su, et suyu, lahana, mercimek ve bulgur eklenir.

Çorba, tüm malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirildikten sonra sıcak olarak, tercihen kıyılmış maydanoz ve nane ile süslenerek servis edilir.

İŞTE MALATYA’NIN O YEMEĞİ

En kötü yemekler listesinin 59. sırasında ise 2.7 puan ile Malatya’nın Kaymaklı Kayısı’sı bulunuyor. Taste Atlas, bu yemeği şöyle anlatıyor:

Bu eşsiz Türk tatlısı, önce limon aromalı şerbette yumuşayana kadar pişirilen, ardından manda sütünden yapılan bir tür kaymak olan kaymak ile doldurulan kuru kayısılardan oluşur. Son olarak kayısılar öğütülmüş antep fıstığına sarılır.

Meyveli, kremalı ve cevizli kaymaklı kayısı, doku ve lezzetlerin ilginç bir kombinasyonunu sunuyor. Renklerini arttırmak için kayısılar kırmızı şarapta kaynatılabilir ve alternatif olarak ceviz veya fındıkla süslenebilir, krema dolgusuna beyazlatılmış badem de eklenebilir.

TARİFİ BİR DE BİZDEN DİNLEYİN

Aslında bu tatlı Malatyalıların yaptığı halinden biraz farklı anlatılmış durumda. Malatyalılar ise bunu şöyle yapıyor:

“Kayısılar 1 gece önceden ıslatılır. Ertesi sabah süzülür, 1 bardak su ve 2 bardak şeker ilavesiyle kısık ateşte yarım saat kadar pişirilir. Ocaktan almadan önce bir çorba kaşığı limon suyu katılıp altı kapatılır. Soğuyuncaya kadar şerbetinde bekletilir.

Daha sonra kayısıların içleri bir tarafından açılıp içlerine birer çay kaşığı kaymak koyulup, servis tabağına dizilir. Üzerine şerbetinden hafifçe gezdirilir.”

Fotoğraflar Taste Atlas'tan alınmıştır.