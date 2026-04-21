Tıp dünyasında ve beslenme uzmanları arasında uzun zamandır devam eden "ideal kuruyemiş hangisi" tartışması, elde edilen son klinik verilerle netlik kazandı. İnsan vücuduna sağladığı benzersiz faydalar ve kolesterol üzerindeki doğrudan etkisiyle öne çıkan o besin, diğer tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. İçerdiği güçlü bileşenler sayesinde damar sağlığını koruma ve iltihabı önleme konusunda zirveye çıkan cevizin, tüketim şekline dair önemli uyarılar da peş peşe geldi.

OMEGA-3 DEPOSU OLARAK RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Amerikan Kalp Derneği ve uluslararası sağlık kuruluşlarının raporları, cevizin biyolojik yapısıyla yarattığı farkı gözler önüne seriyor. Badem, fındık ve kaju gibi alternatifler daha çok tekli doymamış yağlar içerirken, ceviz bitkisel bazlı en güçlü Omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) barındırmasıyla öne çıkıyor. Bu çoklu doymamış yağ asitleri, damar içi iltihaplanmaları baskılayarak kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşürülmesinde büyük rol oynuyor.

HÜCRELERİ YENİLİYOR, DAMARLARI ESNETİYOR

Söz konusu süper gıdanın insan vücuduna faydaları sadece kolesterolü dengelemekle sınırlı kalmıyor. Kuruyemişler arasında en yüksek polifenol oranına sahip olması, hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak güçlü bir antioksidan kalkanı oluşturuyor. İçeriğindeki arginin isimli amino asit sayesinde damarların genişlemesini ve esnekliğini korumasını sağlayan nitrik oksit üretimi destekleniyor. Aynı zamanda yapısındaki çözünür lifler, sindirim sistemindeki faydalı bakterileri besleyerek bağırsak mikrobiyotasını düzenliyor ve genel bağışıklık sistemini doğrudan kuvvetlendiriyor.

UZMANLARDAN ÇİĞ TÜKETİM UYARISI GELDİ

Elde edilen maksimum verimin korunabilmesi adına tüketim şekli büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu mucizevi besinin içerdiği sağlıklı yağ asitlerinin yapısının bozulmaması için kesinlikle çiğ ve işlem görmemiş olarak tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kavrulmuş ya da tuzlanmış cevizin ise faydadan çok zarar getirebileceği belirtiliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak amacıyla günlük ortalama üç veya dört tam ceviz içinden oluşan 30 gramlık porsiyonların yeterli olacağı vurgulanıyor.