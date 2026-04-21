Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarda görev alan Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, 4 Haziran 1997 tarihinde şehit olarak Türk milletinin hafızasına kazındı. 18 Mart 1972’de, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Malatya’da doğan Keskinkılıç, henüz genç yaşında üstlendiği kritik görevlerle dikkat çekerken, görev yaptığı süre boyunca birçok önemli operasyonda aktif rol aldı. Kahraman pilotun hayatı, görev yaptığı birlikler ve şehadet hikâyesi, fedakârlık dolu mücadelesini gözler önüne seriyor.

18 Mart 1972’de, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde dünyaya gelen Keskinkılıç’ın hayatı, adeta bir sembol niteliği taşıyor. Görevi başında bulunduğu sırada terör unsurlarına karşı yürütülen operasyon kapsamında Çukurca bölgesinde meydana gelen helikopter saldırısı sonucu şehit olan Keskinkılıç, ardında büyük bir onur ve gurur dolu bir miras bıraktı. Naaşı, memleketi Malatya’daki askeri şehitlikte toprağa verilirken, ismi ve hatırası Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

PİLOT ÜSTEĞMEN SELİM KESKİNKILIÇ KİMDİR?

Selim Keskınkılıç, 18.03.1972 tarihinde Malatya'da doğmuştur.

İlköğrenimini 1983 yılında, orta öğrenimini 1960 yılında, lise öğrenimini Malatya Lisesi’nde tamamlamış ve 1989 yılında girdiği Hava Harp Okulundan 1993 yılında teğmen olarak mezun olmuşun

30.08.1996 tarihinde üsteğmenliğe yükselmiştir

06.09.1993-13.02.1995 tarihleri aranda 2. Ana Jet Üs/Uç.Ok. Komutanlığında

20.02.1995-15.09.1995 tarihleri arasında 3. Ana Jet Us Komutanlığında

02.10.1995-04.06.1997 tarihleri arasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevlendirilmiştir.

04.06 1997 tarihinde, 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iken, terörist unsurlara karşı yürütülen operasyonda Çukurca Hakkari’de meydana gelen helikopter kazan sonucunda şehit olmuştur.

FAİLİ 2017’DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ; ŞEHİDİN BABASI AÇIKLAMA YAPTI

4 Haziran 1997’de, AS-532 Cougar tipi askeri helikopterin teröristler tarafından düşürülmesi sonucu aralarında Selim Keskinkılıç’ın da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Yıllar boyunca hafızalardan silinmeyen bu saldırının faili, 20 yıl sonra 2017’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehit ailelerinin acısı dinmezken, özellikle Keskinkılıç’ın babasının yıllar sonra gelen haberle yaptığı açıklama, herkesin yüreğine oturdu. Şehit Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç'ın babası Ahmet Ratip Keskinkılıç, “Askerlerin gözlerinden öpüyorum, 20 yıldır bu haberi bekliyorduk” demişti.