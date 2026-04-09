Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MESOB Başkanı Şevket Keskin, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan emniyet mensuplarımız, ülkemizin bekası için her türlü zorluğa göğüs germektedir. Özellikle deprem süreci ve sonrasında Malatya’da asayişin sağlanması noktasında gösterilen özveri, esnaf ve sanatkârımızca yakından gözlemlenmiştir. Huzur ve güven ortamının olmadığı bir yerde ticaretin ve toplumsal gelişimin mümkün olmayacağı bilinciyle, emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatanı ve milleti için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm polislerimize kazasız, belasız ve hayırlı mesailer diliyorum."