Malatya’da Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Dedem Sokak üzerinde bulunan parkta yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M. C. Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay sırasında 2 el silah sesi duyuldu. Parkta inceleme yapan ekipler 1 boş kovan bulurken, diğer kovanın bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Silahlı olayı gerçekleştirdiği iddia edilen C.A. A. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken kavgaya karışan diğer şüpheli E.Y.'nin ise yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.