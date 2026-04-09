Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından Orduzu Bahçebaşı’na yapılan 11 binden fazla konut, bölgede nüfusu deyim yerindeyse patlattı. Hızla büyüyen ve nüfus yoğunluğu artan Orduzu ile Bahçebaşı bölgelerine nefes aldıracak önemli bir proje hayata geçiriliyor. Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ve yaklaşık 180 dönümlük bir alanı kapsayan alan, 40-50 bin vatandaşın yaşayacağı yeni yerleşim alanlarıyla birlikte şekilleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilirken, haziran ayında bu alanın vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiği açıklandı.

Orduzu ve Bahçebaşı, hızla büyüyen ve artık Malatya'nın en fazla talep gören bölgelerinin başında geliyor. Bu bölgelerdeki nüfus artışı, daha fazla yaşam alanına duyulan ihtiyacı beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan 180 dönümlük mesire alanı projesi, yeni yerleşim alanları ile birlikte büyük bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.

HAZİRAN AYI ORTALARINDA AÇILACAK

Battalgazi Belediye Başkanı Byaram Taşkın proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Orduzu ve Bahçebaşı’nda yaklaşık 40-50 bin vatandaşın yaşayacağı bir yapının oluşturulmakta olduğunu ifade etti. Başkan Taşkın, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Orduzu ve Bahçebaşı bölgesinde yaklaşık 180 dönümlük bir alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede yeni yerleşim alanlarıyla birlikte 40-50 bin vatandaşımızın yaşayacağı bir yapı oluşuyor. Biz de bu nüfus için nefes alabilecekleri, sosyal donatı alanı güçlü bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Altyapıyı tamamen bitirdik, şu anda üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa, okulların kapanacağı döneme denk gelecek şekilde haziran ayı ortalarında bu alanı vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Orduzu ve Bahçebaşı bölgelerinde yeni yaşam alanları kazandırılacak ve bu bölge, şelale, akvaryum, açık ve kapalı oyun grupları, ışıklı su gösteri alanları, macera parkuru ve bisiklet yolları gibi sosyal olanaklarla donatılacak. Proje, bölgedeki yoğun nüfusun rahatlayabileceği, sosyal imkanlarla zenginleştirilmiş bir yaşam alanı sunacak. Haziran ayında açılması planlanan bu alan, Malatyalılar için modern bir yaşam fırsatı oluşturacak.