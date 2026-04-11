Malatya Büyükşehir Belediyesi binası içerisinde inşa edilen kütüphaneyi, Kent Konseyi Genç Meclisi üyeleri ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte gezen Başkan Er, gençlere detaylı bilgi verdi.

“GENÇLERİN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Kütüphanenin her aşamasında titizlikle çalışıldığını ifade eden Başkan Er,

“Bu kütüphaneyi gençler kullanacak. O nedenle gençlerin fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Gençlik Meclisi’nde alınan kararları, Belediye Meclisi kararları kadar değerli görüyoruz”

dedi.

Projenin yalnızca bir kütüphane olmadığını vurgulayan Er, mekânın ruhu olan çok yönlü bir çalışma alanı olarak tasarlandığını belirtti.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Başkan Er, kütüphanenin tamamlandığında 7 gün 24 saat hizmet vereceğini belirterek, lise öğrencilerinden üniversiteye hazırlananlara, KPSS ve ALES adaylarına kadar herkesin bu alandan faydalanabileceğini söyledi.

Kütüphanede zeminden aydınlatmaya, mobilyalardan bilgisayarlara kadar her detayın özenle seçildiğini aktaran Er,

“Biz bu işi sadece masa ve bilgisayar koymak olarak görmedik. Emek verilmiş, yaşayan bir mekân oluşturmak istedik”

ifadelerini kullandı.

HEDEF 20 NİSAN, AÇILIŞ ÖNCESİ ZİYARETE AÇILACAK

Kütüphanede sona gelindiğini belirten Başkan Er, küçük dokunuşların kısa sürede tamamlanacağını ve hedeflerinin 20 Nisan’da projeyi bitirmek olduğunu açıkladı. Açılış öncesinde vatandaşların kütüphaneyi tanıyabilmesi için ziyaretlere açılması planlanıyor.

Ayrıca sınav sürecindeki gençler için moral, motivasyon ve psikolojik destek çalışmalarının da burada gerçekleştirileceği belirtildi.

GENÇLERDEN BAŞKAN ER’E TEŞEKKÜR

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Anıl İnce ise yaptığı açıklamada, Malatya’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu projenin büyük heyecan yarattığını belirterek Başkan Er’e teşekkür etti.

YENİ PROJELER DE YOLDA

Başkan Er, Malatya genelinde kütüphane yatırımlarının devam edeceğini belirterek, 13 yeni kütüphane, çocuk kütüphanesi ve iki büyük kitap kafe projesinin de sürdüğünü açıkladı. Ayrıca resim ve mimarlık öğrencileri için özel alan oluşturulması talebinin de değerlendirileceğini ifade etti.