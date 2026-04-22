MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Duruş Medya’ya yaptığı ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Gök, Bakırcılar Çarşısı’nda yapılan düzenleme hakkında bilgi vererek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

“KALAYCI SAYISI AZ, HEDEF ONLAR DEĞİL”

Başkan Gök, çarşıda kalaycı esnaf sayısının çok az olduğunu belirterek,

“Bakırcılar içerisinde kalaycılık yapan esnafımız zaten çok az, parmak sayısını geçmez, 5-6 kişi ancak var. Bizim burada temel meselemiz kalaycılar ya da bakırcılar değil. Asıl sorun, geçmişte Bakırcılar Çarşısı içinde faaliyet gösteren inşaat demircileri ve soğuk demir işi yapan esnaflarla ilgili”

açıklamalarında bulundu.

“ŞİKAYETLER DEPREMDEN ÖNCE DE VARDI”

Sorunun yeni olmadığını ifade eden Başkan Gök,

“Bakın, bu konu yeni değil. Depremden önce de o bölgede bulunan diğer esnafımız bu durumdan şikayetçiydi. Çünkü bu tür işler hem alanı işgal ediyor hem de diğer esnafın işini olumsuz etkiliyor. Balkon demiri yapan, merdiven korkuluğu üreten, büyük ölçekli çalışan atölyeler vardı. Bu tür faaliyetlerin Bakırcılar Çarşısı’nın yapısına uygun olmadığını düşünüyoruz ve mevcut çalışmamız da bu yönde”

ifadelerini kullandı.

“BAKIRCI VE KALAYCIYA DOKUNULMUYOR”

Bakırcı ve kalaycı esnafıyla bir sorun olmadığını vurgulayan Başkan Gök,

“Tekrar söylüyorum; bakırcı esnafımızla, kalaycı esnafımızla hiçbir problemimiz yok. Zaten 3-5 tane kalan kalaycıyı oradan çıkarmak gibi bir yaklaşım olamaz. O zaman orası Bakırcılar Çarşısı olma özelliğini kaybeder. Bizim derdimiz tamamen soğuk demircilik yapan, inşaat demircisi olarak faaliyet gösteren esnafla ilgili”

şeklinde konuştu.

“SANAYİ İÇİN YENİ ADRES: ALTAY KIŞLASI”

Altay Kışlası’na taşınma sürecine de değinen Başkan Gök,

“Altay Kışlası bölgesinde ikinci etap başladı ve sanayi esnafımızın önemli bir kısmı oraya taşınmaya başladı. Bu tür üretim gerektiren işler için orası daha uygun bir alan. Ancak esnafımızın bir kısmı uzaklık nedeniyle çekincelerini dile getiriyor, bunu da biliyoruz. Ama artık şunu kabul etmemiz lazım: Şehir büyüyor. Eskisi gibi tek merkezli bir yapı sürdürülemez. Yeni ticaret ve sanayi alanları oluşturmak zorundayız. Altay Kışlası’nın bulunduğu bölge de bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelecek. Hatta ileride orası bir yerleşim alanı, belki de bir ilçe adayı olacak”

dedi.

“ŞEHİR ARTIK TEK MERKEZLİ DEĞİL”

Bakırcılar Çarşısı’nın simgesel bir alan olması gerektiğini belirten Başkan Gök,

“Bakırcılar Çarşısı ise bizim için daha çok simgesel bir alan. Tıpkı ayakkabıcılar çarşısı, kuyumcular çarşısı ya da Mısır Çarşısı gibi; insanların gelip gezdiği, turistlerin ziyaret ettiği bir merkez olmalı. Bu yüzden ağır üretim yapılan işlerin burada yer almaması gerektiğini düşünüyoruz”

ifadelerini kaydetti.

“BAKIRCILAR ÇARŞISI TURİSTİK KİMLİĞE KAVUŞACAK”

Son olarak Başkan Gök,

“Özetle; burada yapılan düzenleme bakırcıya ya da kalaycıya yönelik değil. Tamamen soğuk demircilik yapan esnafla ilgili bir düzenlemedir. Bakırcılar Çarşısı’nın kimliğini korumak ve daha işlevsel hale getirmek için bu adımları atıyoruz”

diye konuştu.