Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen ve vatandaşların 23 Nisan günü boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanabileceği hatlar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şu hatlar 23 Nisan’da ücretsiz olacak:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN.

Bu hatların yanı sıra başta İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok belediye, kendi bünyelerindeki otobüs, metro ve tramvay hatlarını ücretsiz yapacağını duyurdu.

MALATYA’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Malatya’daki vatandaşlar ise kendi şehirlerindeki durumu merakla bekliyor. Şu anki duruma göre, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım kararı yalnızca yukarıda belirtilen Marmaray ve İZBAN gibi TCDD bünyesindeki ana hatları kapsıyor. Malatya’yı kapsamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ya da MOTAŞ tarafından henüz resmi bir "ücretsiz ulaşım" duyurusu yapılmadı. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, belediyenin bayrama özel bir karar alıp almayacağı netlik kazanmadı.