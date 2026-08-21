Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: Türkiye Letonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Arama motorlarında Türkiye Letonya maçı ne zaman, voleybol maçı saat kaçta, Filenin Sultanları maçı şifresiz mi ve hangi kanalda soruları büyük bir hızla araştırılıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları ve ayrıntılar.

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 devirerek altın madalyaya uzanan Filenin Sultanları, bu tarihi başarı serisini Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmek istiyor. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki millilerimiz, turnuvanın açılış mücadelesinde İstanbul'da Letonya ile kozlarını paylaşacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında oynanacak bu dev heyecan öncesinde, Türkiye Letonya maçı saat kaçta, kadroda kimler var ve maç yayın bilgileri voleybol tutkunlarının bir numaralı gündemi haline geldi. Türkiye'nin 2003 ve 2019 yıllarının ardından üçüncü kez ev sahipliği yaptığı bu dev organizasyonda, millilerimizin parkeye çıkacağı an sabırsızlıkla bekleniyor.

TÜRKİYE LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Letonya mücadelesi 21 Ağustos Cuma günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma tam olarak saat 19.00'da başlayacak. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta millilerimiz, taraftar desteğini de arkasına alarak turnuvaya net bir galibiyetle başlamak için parkeye çıkıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Sporseverlerin ve milli takım destekçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de yayın bilgileri oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Trendyol EuroVolley 2026 kapsamındaki tüm karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara gelecek. Türkiye Letonya maçı, maç saatinden itibaren TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve naklen izlenebilecek.

2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI (EUROVOLLEY) MAÇ TAKVİMİ NASIL?

Turnuvada A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları'nı oldukça heyecan verici bir fikstür bekliyor. Letonya sınavının ardından millilerimiz sırasıyla Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. 21 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, grup maçlarının tamamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak. Millilerimizin maç programı şu şekilde sıralandı:

21 Ağustos Cuma, 19.00: Türkiye - Letonya

23 Ağustos Pazar, 19.00: Türkiye - Slovenya

24 Ağustos Pazartesi, 19.00: Türkiye - Macaristan

26 Ağustos Çarşamba, 19.00: Türkiye - Almanya

28 Ağustos Cuma, 19.00: Türkiye - Polonya

Organizasyon tarihinde daha önce 2003 ve 2019'da gümüş, 2011, 2017 ve 2021'de bronz madalya kazanan; 2023 yılında ise Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, aynı gururu bir kez daha yaşatmayı hedefliyor.