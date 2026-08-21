Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, ücret, tazminat ve özlük hakları için Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerine destek vermek amacıyla İsmetpaşa Caddesi Çeşme Durağı’nda bir basın açıklaması düzenledi.

"Madenciler Yeni Bir Hak Değil, Alın Terini İstiyor"

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde yürütülen mücadeleye dikkat çeken Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, madencilerin taleplerinin meşru ve açık olduğunu belirtti. Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Madenciler aylarca ödenmeyen ücret ve tazminatlarının verilmesini, zorunlu ücretsiz izin dönemlerindeki kayıplarının karşılanmasını ve imzalanan ödeme protokolünün uygulanmasını istiyor. İşçiler ekstra bir şey değil, çalışarak kazandıkları haklarını talep ediyor. Bu süreç sadece bir işçi-işveren uyuşmazlığı olarak değerlendirilemez."

"Kamunun Görevi İşçinin Hakkını Güvence Altına Almaktır"

Şirketlerin üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, hak arayan işçilere yönelik müdahaleleri eleştirerek şunları söyledi:

"Bir şirket işçinin hakkını ödemiyorsa, kamunun görevi işçinin sesini kısmak değil, hukuku ve hakkı güvence altına almaktır. Ancak madenciler Ankara’da haklarını beklerken polis müdahalesi ve gözaltılarla karşılaştı."

"İşçi ve Emeklinin Mağduriyeti Ortak"

İşçiler ile emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların aynı sebeplerden kaynaklandığını dile getirdi. Erdem, "Emeğinin karşılığını alamayan işçi ile yıllarca prim ödeyip geçim sıkıntısı yaşayan emeklinin mücadelesi ortaktır. Madencilerin taleplerini kendi mücadelemizden ayrı görmüyoruz. İşçilerin bütün ücret, tazminat ve özlük hakları eksiksiz ödenmelidir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak madencilerin mücadelesinin sadece yanında değil, tam ortasındayız" diye konuştu.