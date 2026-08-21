Malatya’da deprem felaketinin ardından başlatılan geniş kapsamlı imar, ihya ve kentsel dönüşüm hamlesi resmi istatistiklerle belgelendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre kent, konut üretimi ve inşaat ruhsatı hacminde Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorlarından birine imza attı.

Ege ve Akdeniz Devleri Malatya’nın Gerisinde Kaldı

Açıklanan verilere göre Malatya, 2026 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran döneminde) alınan toplam 25 bin 154 dairelik yapı ruhsatı ile Türkiye genelinde 4’üncü sıraya tırmandı. Kent; bu performansıyla İzmir, Antalya, Kocaeli, Konya ve Bursa gibi Türkiye’nin en büyük metropollerini geride bıraktı.

Yapı ruhsatı verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında en çok konut ruhsatı alınan ilk 5 il şu şekilde listelendi:

İstanbul: 85 bin 166 daire

85 bin 166 daire Hatay: 48 bin 739 daire

48 bin 739 daire Ankara: 41 bin 422 daire

41 bin 422 daire Malatya: 25 bin 154 daire

25 bin 154 daire İzmir: 17 bin 760 daire

Tamamlanan Konutlarda da Türkiye 4'üncülüğü

Yalnızca ruhsat aşamasındaki projelerde değil, yapımı tamamlanıp yaşamın başladığı konutlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilerine göre Malatya, 2026'nın ilk 6 ayında tamamlanan 14 bin 407 daire ile iskan sıralamasında da Türkiye 4'üncüsü oldu.

2026 yılının ilk yarısında en çok iskan (yapı kullanma izni) verilen ilk 5 şehir ise şöyle gerçekleşti:

İstanbul: 41 bin 894 daire

41 bin 894 daire Ankara: 16 bin 309 daire

16 bin 309 daire Hatay: 14 bin 600 daire

14 bin 600 daire Malatya: 14 bin 407 daire

14 bin 407 daire İzmir: 13 bin 836 daire

Geçtiğimiz 2025 yılı boyunca verilen toplam 46 bin 539 yapı ruhsatı ve 22 bin 410 iskan belgesinin ardından, 2026’nın ilk iki çeyreğinde yakalanan bu ivme, Malatya’daki şantiye mesaisinin kararlılıkla sürdüğünü kanıtladı.