Malatya’da iş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir istihdam duyurusu geldi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde, İl geneli okullarda güvenli ve düzenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla 419 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları resmi olarak açıldı.

Okul bahçelerinde gözetim, yönlendirme ve düzeni desteklemek üzere "Bahçe Görevlisi" pozisyonunda yapılacak alımlar için 5 günlük başvuru süreci başladı.

Başvuru Tarihleri ve Çalışma Süresi Ne Kadar?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için takvim ve program detayları şu şekilde belirlendi:

Başvuru Tarihleri: 21 Ağustos 2026 – 25 Ağustos 2026 (İlan süresi 5 gündür)

21 Ağustos 2026 – 25 Ağustos 2026 (İlan süresi 5 gündür) Program Uygulama Tarihleri: 11 Eylül 2026 – 10 Mart 2027 (Çalışma süresi 6 aydır)

11 Eylül 2026 – 10 Mart 2027 (Çalışma süresi 6 aydır) TYP Portal Numarası: 336791

Başvurular İl geneli açılmış olup tüm ilçelerden adaylar 336791 portal numarası ile www.iskur.gov.tr e-Şube üzerinden veya ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Neler?

TYP kapsamında görev almak isteyen adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar 12 madde halinde açıklandı:

Kayıt Durumu: İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz olmak. Yaş Sınırı: En az 18 yaşını tamamlamış olmak (1-19 yaş ve üzeri işsizler başvurabilir). Sigorta ve Emeklilik: Emekli, SGK veya Bağ-Kur'lu olmamak. Başvuru tarihi itibarıyla aktif SGK kaydının bulunmaması ve başvuru tarihinden en az 1 gün önce SGK çıkışının yapılmış olması gerekir. İŞKUR Kaydı: İŞKUR sistemi üzerinden başvurusu olmayanlar kesinlikle seçmelere katılamayacaktır. Sağlık Durumu: Yapılacak işin niteliğine göre çalışabilecek durumda olmak. İkamet Şartı: İl ve İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak. Yaptırım Durumu: Daha önce Kurs/Programlara katılıp kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmamış olmak. Katılım şartlarını taşımadığı sonradan belirlenenlerin TYP ile ilişiği kesilir ve 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramazlar. Hane Geliri: Hane geliri Net Asgari Ücretin 1,5 katını geçenler projeye katılamaz. Hane İçi Sınırlama: Aynı hanede ikamet edenlerden yalnızca 1 kişi çalışabilir. Eğitim Durumu: Herhangi bir örgün veya uzaktan eğitim kurumunda öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç). 9 Ay Sınırı: Bu TYP programında 9 ay çalışma kuralı uygulanır. Daha önce TYP programında çalışanlar toplamda 9 aydan kalan süreleri kadar yararlanabilir.

Sonuçlar Nasıl Belirlenecek? Kura ve Liste Tarihi

Katılımcı seçmeleri LİSTE yöntemi ile yüklenici kurum tarafından yapılacaktır. Seçilenlere ilişkin listeler 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır. Asil olarak belirlen isimler ilgili kurumlar tarafından aranarak görevlerine başlatılacaktır.