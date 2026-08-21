Deprem sonrası yaralarını sarmakla kalmayıp geleceğin modern kent yapısını kuran Malatya’da, gözlerin çevrildiği Akpınar Çarşısı’nda tarihi dönüşümde sona gelindi. Kent ticaretinin ve sosyal hayatının merkezi konumundaki Akpınar’da yürütülen hummalı çalışmalarda final aşamasına geçildiği duyuruldu.

Bölgedeki altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Fuzuli, Kışla ve İnönü caddeleri başta olmak üzere çarşının tüm ulaşım akslarını birbirine bağlayan bu kritik güzergâhta çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Söğütlü Camii Arkasından Çevre Yoluna 4 Şeritli Kesintisiz Aks

Bölgedeki yeni ulaşım kurgusunun detaylarını paylaşan Başkan Sami Er, trafiği rahatlatacak dev adımı duyurdu. Yeni planlamaya göre güzergâh; Fuzuli Caddesi’nden başlayarak Söğütlü Camii’nin arkasından 4 şeritli olarak devam edecek. Akpınar Caddesi üzerinden doğrudan çevre yoluna bağlanacak olan bu hat, şehir içi ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacak.

Ayrıca çarşı merkezinde inşa edilen yeni otopark projeleriyle entegre olarak, Akpınar Caddesi üzerinde park yasağı uygulamasına gidileceği bildirildi.

Görünmeyen Altyapı Sıfırdan Yenilendi

Üstyapı kaplamalarına geçilmeden önce bölgenin tüm yer altı ağının eksiksiz hale getirildiğini belirten Başkan Er; yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve telekomünikasyon altyapılarının tamamen yenilendiğini vurguladı. Altyapı süreci bitmeden üstyapıya başlanmadığının altını çizen Er, "Şehirde çok ciddi bir iş yükü vardı ve şu anda burada final aşamasındayız. Akpınar’daki bu yolu kısa süre içerisinde tamamlayıp, açmayı planlıyoruz" dedi.

"Yaraları Sarmıyor, Geleceğin Malatya'sını İnşa Ediyoruz"

Saha incelemeleri sırasında dükkânlarına yeniden taşınmaya başlayan bölge esnafını da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın sadece küllerinden doğmadığını ifade etti.

Konutları, ofisleri ve dükkânlarıyla dirençli bir şehir hedeflediklerini belirten Er, şu ifadeleri kullandı:

"Biz geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Binalarıyla, ofisleriyle, dükkânlarıyla ve konutlarıyla son derece modern, yaşanabilir ve en önemlisi dirençli bir şehir oluşturuyoruz."

"Hedefimiz Vatandaşlarımıza Daha Konforlu Bir Hayat Sunmak"

Yürütülen hummalı çalışmalarda sona yaklaşılırken vatandaşlardan biraz daha sabır isteyen Başkan Sami Er, Malatya'da yaşamın normalleştiğini ancak asıl hedeflerinin standartları yükseltmek olduğunu belirtti. Er, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte daha fazla gayret ederek Malatya’da yaşamın normalleşmesini sağlayacağız. Aslında normalleştik ancak hedefimiz vatandaşlarımıza daha konforlu bir hayat sunmak. Çalışmalar tamamlandıkça şehrimiz çok daha güzel oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.