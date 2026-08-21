6 Şubat depremlerinin ardından Malatya şehir merkezinde ticari hayatın aksamaması ve esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla alt geçit üzerine geçici olarak kurulan konteyner dükkanların tahliye ve söküm süreci başladı. Şehrin doğu ve batı aksında yer alan alandaki çalışmalar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Battalgazi Belediyesi desteğiyle yürütülüyor.





"İnsanlarımızı ve Esnafımızı İncitmeden Bu Süreci Tamamlayacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konut ve iş yerlerinin büyük oranda teslim edildiğini belirterek artık konteynerlerin kalması için bir gerekçe bulunmadığını ifade etti. Er açıklamasında

"Bir deprem yaşadık, herkes büyük sıkıntı çekti ama devletimiz şefkatli elini hiç eksik etmedi. Artık konutlarımız ve iş yerlerimiz bitti; konteynerların kalkmaması için hiçbir sebep yok. Malatya’da konteynerler kalkacak. İnsanlarımızı ve esnafımızı incitmeden, taşıma hususunda da her türlü desteği sağlayarak bu süreci tamamlayacağız. Konteynerler kalktığında şehir genelinde altyapı, yol, asfalt ve peyzaj çalışmalarımızı hızlandırıp buraları eskisinden daha güzel hale getireceğiz"

ifadelerini kullandı.



"Kaldırılma Kararı Geç Bile Kaldı"

Bölgedeki tahliye çalışmalarını takip eden esnaf Veysi Fırat da geçici alanların işlevini tamamladığına dikkat çekerek belediyenin adımını destekledi. Fırat, sahadaki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Belediyemiz geldi, iş makinelerini getirdi sağ olsun. Konteynerların kaldırılması bence geç bile kalınmış bir karardı. Buralarda sürekli su ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hijyen sıkıntıları oluyordu. Beklense esnaf daha çok mağdur olacaktı. Bana kalıcı konut verildi, eksikler olsa da süreçten memnunum. Şimdi esnaf yeni dükkanlarına geçip daha güzel hizmet verebilecek."





Yeni Dükkanlarda Yüksek Kira Uyarısı

Kalıcı alanlara geçişte yaşanan kira sorununa da değinen Fırat, mülk sahiplerine makul fiyat çağrısında bulundu. Fırat,

"Kalıcı iş yerleri hazır fakat kiralar çok yüksek. 10 ila 30 metrekarelik alanlar için 400 ile 600 bin TL arasında kira isteniyor. Bu fiyatların 200-250 bin TL seviyelerine çekilmesi durumunda esnafımız yeni yerlerine çok daha hızlı geçiş yapacaktır" diye konuştu.

Tahliye ve temizleme işlemlerinin ardından alt geçit çevresinde altyapı ile yol düzenlemeleri tamamlanarak alan yeniden şehir trafiğine açılacak.