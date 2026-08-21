Kaza, sabah saat 09.40 sıralarında Yakınca Mahallesi çevre yolu üzerinde, Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. yönetimindeki 44 ABD 363 plakalı otomobil ile Ü.A. idaresindeki 44 AIA 501 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle 44 ABD 363 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Adeta hurdaya dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen kazada araç sürücüleri S.Ş. ve Ü.A. ile araçlardan birinde yolcu konumunda bulunan M.A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati Tehlikeleri Bulunmuyor

Hastanalde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.