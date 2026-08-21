Deprem felaketinin ardından Malatya'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarında, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Yeşilyurt ilçesinde yapımına başlanan 105 dairelik apartman inşaatında, yüklenici firmanın kendi yaptırdığı kontroller sonucunda beton kalitesinin hayati derecede düşük olduğu belirlendi. Firmanın ihbarı üzerine şantiyede çalışma durdurulurken, tespit edilen usulsüzlükler ve çürük beton skandalı adli makamlara taşındı.



Karot Testlerinde Skandal Değerler

Yeşilyurt ilçesinde Keleşoğlu firması tarafından inşa edilen projede, temel ve kolon aşamalarının ardından Yapı Denetim firması ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından karot numuneleri alındı. Proje şartnamesine göre C37 standardında olması gereken beton kalitesinin; analizler sonucunda C19, hatta bazı noktalarda C13 ve C14 seviyelerine kadar düştüğü resmi olarak belgelendi.



"Balyoz Vurduğumuz Yer Toz Duman Oluyor"

Hem hak sahibi hem de şantiye sorumlusu olan Mustafa Erdoğan, durumu fark eder etmez inşaatı durdurduklarını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurarak yıkım kararı çıkarttıklarını söyledi. Eline aldığı balyozla taşıyıcı kolonlara vurarak dayanıklılığı test eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde kırıcıların bile günlerce zorlandığı C37 kalitesinde bir beton olması gerekiyordu. Ancak balyozla vurduğumuz an ana kirişler ve taşıyıcı kolonlar toz duman oluyor. İçindeki çimentodan ve malzemeden çalındığı apaçık ortada. Müteahhit firmamız bu vebali taşımamak için bilinçli olarak kendi inşaatını şikayet etti ve bu şekilde devam edemem diyerek yıkım sürecini başlattı."



Bilirkişi Raporuna Tepki ve Hukuki Süreç

Kendi yaptırdıkları testlerde beton kalitesi C13-C19 aralığında çıkmasına rağmen resmi bilirkişi raporunda bu değerin 'C67' olarak gösterilmesine tepki gösteren Erdoğan, adli sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından yıkım ruhsatı düzenlenen binadaki yıkım işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve alınan ek karot numunelerinin laboratuvar sonuçları çıkana kadar geçici olarak durduruldu.



"105 Dairede En Az 210 Can Yaşayacak"

Deprem acısının halen taze olduğu kentte yetkililere çağrıda bulunan Erdoğan, "Burada 105 daire var, en az 210 insan yaşayacak. Birileri para kazanacak diye insan canı hiçe sayılamaz. Bu ülkede bir daha canların gitmesini istemiyoruz. Devlet büyüklerimizin ve ilgili makamların bu adli süreci hızlandırarak konuyu bir an önce çözüme kavuşturmasını talep ediyoruz" diye konuştu.