Mülk edinme süreci, sadece maddi bir yatırım değil, aynı zamanda manevi bir güven arayışıdır. Bu uzun soluklu yolda atılan imzalar, verilen sözler ve kurulan hayaller, zaman zaman hukuki boşlukların kurbanı olabiliyor. Taşınmaz devirlerindeki usul hataları veya eksik yürütülen bürokratik işlemler, vatandaşların karşısına devasa bir sorun yumağı olarak çıkabiliyor. Yüksek mahkemelerin önüne gelen bu tarz uyuşmazlıklar, sektördeki dengeleri yeniden belirlerken alıcılara da çok önemli dersler veriyor.

Yeşilyurt'ta Kurulan Yuvaya Göz Dikilmesi

Diyelim ki Malatya'nın Battalgazi veya Yeşilyurt ilçesinde dişinizden tırnağınızdan artırdığınız parayla bir müteahhitten ev aldınız. Aranızda alelade bir kağıda sözleşme yaptınız ve büyük bir hevesle yeni evinize yerleştiniz. Faturalar sizin adınıza gelmeye başladı, mahalleyle kaynaştınız. Ancak o elini sıktığınız yüklenici, sizi tapuda oyalayarak asıl belgeyi aynı gün içinde gidip kendi tanıdığı bir iş insanına satıverdi. Sizin o sıcacık yuvanız, bir anda karanlık bir tezgahın tam ortasına düştü. Ailenin yaşadığı psikolojik çöküntüyü tahmin etmek hiç de zor değil.

Mahkeme 'Görmedim, Duymadım' Diyenleri Affetmedi

Bu akılalmaz mağduriyetin bir benzerini yaşayan vatandaş, hakkını sonuna kadar aramak için yargıya başvurdu. Yeni tapu sahibi ise mahkemeye çıkıp "Ben hiç eve gitmedim, içeride kimin oturduğundan zerre haberim yoktu" diyerek yakasını sıyırmaya çalıştı. İstinaf ve Yargıtay mahkemeleri ise bu akıl dışı beyana kesinlikle itibar etmedi. Malatya'da yaşayan bir hemşehrimiz nasıl alacağı eve defalarca gidip odasını, mutfağını incelerse yasanın gözünde de normal olan budur. Hayatın olağan akışına uymayan bu kurnazlık çöktü ve tapu, yıllardır o evde ikamet eden asıl mağdurun üzerine tescil edildi.

Emeğinizi Çaldırmamak İçin Bunları Yapın

Malatyalı hemşehrilerim, cebinizdeki o zor kazanılmış parayı müteahhide verirken mutlaka ince eleyip sık dokuyun. Tapudaki kayıtlar tertemiz görünse bile, mülkün o anki fiziksel durumunu bizzat kontrol etmeniz şarttır. Eğer evde halihazırda oturan biri varsa, ona ne sıfatla orada bulunduğunu muhakkak sorun. Aksi halde "Ben sadece devletin kaydına güvendim" savunması sizi uçurumdan kurtarmayabilir. Özellikle gayrimenkul alırken ödediğiniz kaparo veya peşinatlarda resmiyeti elden bırakmayın ki yıllar sürecek mahkeme çilelerinden uzak kalın.