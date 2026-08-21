Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yakınca, Özalper, Koyunoğlu ve İnönü mahallelerinde yapımı hız kesmeden devam eden taziye evi projelerini yerinde inceledi. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Geçit, vatandaşların zor ve acı günlerinde bir araya gelebileceği ferah ve modern mekanların sayısını artırdıklarını belirterek, ilçedeki toplam taziye evi sayısını 17'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Hedef Toplam 17 Taziye Evi

Taziye evlerinin yalnızca fiziki bir yapı değil, toplumsal dayanışma merkezleri olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, daha önce Çilesiz Mahmut Boynukara Taziye Evi, Karakavak Diyarbakırlılar Taziye Evi ve Topsöğüt Hacı İbrahim Güngör Taziye Evi’ni hizmete sunduklarını hatırlattı. Yapımı süren projelerin tamamlanmasıyla birlikte Yakınca, Özalper, Koyunoğlu ve dördüncü mahalle olarak İnönü Mahallesi’ndeki tesislerin de kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.





“Taziyeleri Çadırlardan Modern Mekanlara Taşıyoruz”

Malatya’da taziyelerin çadırlarda yapılmasının kentin köklü tarihine ve kültürüne yakışmadığını belirten Geçit; Büyükşehir ve Battalgazi Belediyeleri ile el birliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Göreve geldikleri 2024 yılında vatandaşlara verdikleri sözü tuttuklarını söyleyen Başkan Geçit, acılı günlerde hemşehrilerini çadırlardan kurtarıp modern, temiz ve nezih ortamlarda buluşturmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

İnönü Mahallesi’ne Kur’an Kursu Müjdesi

Projelerin sosyal içeriğini zenginleştirdiklerini belirten Başkan Geçit, İnönü Mahallesi’nde inşası süren taziye evinin bünyesinde 4-6 yaş grubuna yönelik bir Kur’an kursunun da yer alacağını açıkladı. Geçit; arsa yapısı, imar durumu ve hayırsever bütçesinin uygun olduğu gelecekteki tüm taziye evi projelerine de Kur’an kurslarını dahil edeceklerini müjdeledi.

Belediye ve Hayırsever Dayanışması

Projelerde örnek bir iş birliği modeli uygulandığını vurgulayan Başkan Geçit, arsa tahsisi, çevre düzenlemesi ve otopark alanlarının belediye tarafından karşılandığını aktardı. İnşaat süreçlerinin hayırseverler tarafından üstlenilerek tamamlandığını, teslim sonrasında ise elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile tesislerin tüm işletme ve bakım sorumluluğunu Yeşilyurt Belediyesi’nin yürüteceğini belirtti.