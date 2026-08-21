Malatya’nın simge noktalarından Beşkonaklar bölgesinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uyguladığı kat kısıtlaması yerinde dönüşümü durma noktasına getirirken, Kernek Mahallesi Muhtarlığını yürüten Metin Türkoğlu karara tepki gösterdi. Aynı sokaktaki diğer yapılara yüksek kat izni verilirken Beşkonaklar’daki bazı hak sahiplerine sadece 2 kat izni tanınmasının büyük bir imar adaletsizliği yarattığını ve vatandaşları mağdur ettiğini vurguladı.







Muhtardan Kat Kısıtlaması Tepkisi



Malatya’nın simge noktalarından Beşkonaklar bölgesinde yerinde dönüşüm krizine dönüşen kat kısıtlaması, mahalle sakinlerini mağdur etmeye devam ediyor. Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, mahallenin aynı bölgesindeki binalara çok kat izni verilirken Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hemen yanında Beşkonaklar’daki hak sahiplerine sadece 2 kat izni tanınmasına tepki gösterdi.







“4-5 Katlı Binası Yıkılan Vatandaş Nereye Gidecek?”



Sivas Anıtlar Kurulu’nun koyduğu kısıtlama yüzünden yerinde dönüşümün kilitlendiğini belirtan Muhtar Türkoğlu şöyle konuştu:

“Beşkonaklar’da birkaç binada ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu hak sahiplerine kat izni vermiyor. 4-5 katlı binası yıkılan vatandaşa sadece 2 kat izin verilince hak sahipleri dışarıda kalıyor. Adamın 10 dairesi var, verilen izin ancak 5 daireye yetiyor. Bu insanları nereye kaydıracaksınız? Buradaki hastalarımız, yaşlılarımız şehir merkezinde oturmak istiyor. İnsanları Gelincik Tepesi’ne ya da İkizce’ye göndermek çözüm değil; vatandaş yerinde dönüşüm ve hakkı olan dairelerini istiyor.”



“Bu Çifte Standart Neden?”

Sivas Anıtlar Kurulu’nun kararlarındaki çelişkiye dikkat çeken Türkoğlu, bölgedeki imar adaletsizliğine vurgu yaptı:

“Beşkonaklar’ın hemen yanında, önünde, arkasında aynı bina yapısındaki yerlere kat muvafakatı veriliyor ama buraya gelince Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izin vermiyor. Neye istinaden engelliyorsunuz? Bu çifte standart yüzünden buradaki vatandaşlar neden mağdur edilsin?”







“Vekillerimizin Tek Bir Adımına Bakıyor”



Sorunun çözümü için iktidar milletvekillerine seslenen Türkoğlu,

“Buradan Milletvekillerimiz Abdurrahman Babacan ve Bülent Tüfenkci’ye sesleniyorum. Bu insanların mağduriyetini bir an önce giderin. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile görüşüp 4 katlı olan yerlerin yeniden 4 kat olarak değerlendirilmesini sağlayın. Bu mağduriyet milletvekillerimizin tek bir adımına bakıyor. Malatya’ya sahip çıkmak istiyorlarsa, önce vatandaşlarına sahip çıksınlar” 2020 Elazığ-Malatya depremi 6 Şubat asrın felaketini tetikledi mi? Bilim insanlarından ezber bozan yanıt! İçeriği Görüntüle

dedi.







Kanalboyu ve Kernek İçin Sami Er’e Çağrı



Mahallesinin diğer beklentilerine de değinen Muhtar Türkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den talepte bulunarak,

“Belediye başkanlarımızdan memnunuz fakat Malatya’nın göz bebeği Kanalboyu’nun yeniden dizayn edilmesi ve deremizin süslenmesi gerekiyor. Oradaki esnafımız mağdur. Ayrıca Kernek için hazırlanan yeni projenin de bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.