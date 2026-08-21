Kent merkezini oluşturan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde termometrelerin gün içinde 33°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. İl genelinde en yüksek sıcaklık 34°C ile Kale, Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde ölçülürken; Akçadağ, Kuluncak ve Hekimhan gibi yüksek kesimlerde gece sıcaklıkları 13-14°C’ye kadar düşüyor.

İlçe İlçe Hava Durumu Tablosu

İlçe Beklenen Hava En Düşük (°C) En Yüksek (°C)

Battalgazi: Açık ve Güneşli | 18°C / 33°C

Yeşilyurt: Açık ve Güneşli | 17°C / 33°C

Akçadağ: Açık | 13°C / 31°C

Arapgir: Az Bulutlu | 15°C / 30°C

Arguvan: Güneşli | 16°C / 32°C

Darende: Açık ve Güneşli | 15°C / 33°C

Doğanşehir: Açık | 14°C / 30°C

Doğanyol: Güneşli ve Sıcak | 19°C / 34°C

Hekimhan: Az Bulutlu | 14°C / 31°C

Kale: Açık ve Sıcak | 18°C / 34°C

Kuluncak: Açık | 13°C / 30°C

Pütürge: Güneşli | 17°C / 33°C

Yazıhan: Açık ve Sıcak | 16°C / 34°C

Uzmanlardan Sıcak Havası Uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Gün içi nem oranının %25 ile %35 bandında seyredeceği bölgede, özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında dik gelen güneş ışınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Güneş çarpması riskine karşı yetkililer, yaşlı ve çocukların öğle saatlerinde açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.