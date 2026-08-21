Gece yarısından başlayıp gün boyu sürecek kesintilerden Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki çok sayıda mahalle etkilenecek.

İşte ilçe ilçe ve saat saat elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler:

00:00 - 06:00 (Gece Kapsamlı Kesinti)

Doğanyol: Akkent, Gökçe, Behramlı, Burçköy, Damlı, Gevheruşağı, Gümüş su, Kol dere, Konurtay, Mezra, Poyraz, Ulutaş, Yalınca, Yeşilköy, Çolak, İsak

Pütürge: Ağalar, Hatip, Köylü, Taşbaşı, Tepehan, Nohutlu, Aktarla, Arınlı, Arslankent, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Çay köy, Çengelli, Çığır lı, Çukuroymağı, Deredüzü, Ersele, Erdemler, Esencik, Kavaklıdere, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Karakaya, Karşıyaka, Koçköy, Köklükaya, Poskıran, Meşedibi, Ormaniçi, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Pazarcık, Taşmış, Tatlıcak, Teluşağı, Şiro Taraksu, Uzunkoru, Yamaç, Yediyol, Alihan, Arıtoprak, Başmezra, Büyüköz, Çamlıdere, Esenlik, Gertan, Kayadere, Korucak, Kozluk, Körme, Sahil köy, Şükan, Söğütlü, Taştepe, Tekederesi, Ulutaş, Uzuntaş, Üçyaka, Yandere, Yazıca, Yeşildere, Aliçeri

Battalgazi: Yaygın, Gülümüşağı, Pelitli, Tanışık, Tokluca, Uluköy

01:00 - 01:30 (Kısa Süreli Kesinti)

Yeşilyurt: Çavuşoğlu, İnönü, Özalper, Samanlı

Gündüz Dilimleri Kesintileri

Battalgazi:

09:00 - 12:00 | Niyazi, İzzetiye

09:00 - 13:00 | Battalgazi Mah., Karabağlar, Hanımınçiftliği, Şehitfevzi

09:00 - 16:00 | Kadıçayırı

Yeşilyurt:

09:00 - 13:00 | Kaynarca, Melekbaba

09:00 - 17:00 (Gün Boyu Sürecek Kesintiler)

Tohma

Pütürge: Ağalar (Ayrıca 13:00 - 17:00 saatleri arasında Çamlıdere)

Hekimhan: Çanakpınar, Işıklı, Kozdere, Uğurlu

Yazıhan: Bereketli, Mısırdere

Akçadağ: Ilıcak

Doğanşehir: Karşıyaka

Yetkililerden Önemli Uyarı:

Saha ekipleri ve yüklenici firmalarca yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler süresince vatandaşların elektrikli cihazlarını koruma altına almaları istendi.