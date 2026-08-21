Gece yarısından başlayıp gün boyu sürecek kesintilerden Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki çok sayıda mahalle etkilenecek.
İşte ilçe ilçe ve saat saat elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler:
00:00 - 06:00 (Gece Kapsamlı Kesinti)
Doğanyol: Akkent, Gökçe, Behramlı, Burçköy, Damlı, Gevheruşağı, Gümüş su, Kol dere, Konurtay, Mezra, Poyraz, Ulutaş, Yalınca, Yeşilköy, Çolak, İsak
Pütürge: Ağalar, Hatip, Köylü, Taşbaşı, Tepehan, Nohutlu, Aktarla, Arınlı, Arslankent, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Çay köy, Çengelli, Çığır lı, Çukuroymağı, Deredüzü, Ersele, Erdemler, Esencik, Kavaklıdere, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Karakaya, Karşıyaka, Koçköy, Köklükaya, Poskıran, Meşedibi, Ormaniçi, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Pazarcık, Taşmış, Tatlıcak, Teluşağı, Şiro Taraksu, Uzunkoru, Yamaç, Yediyol, Alihan, Arıtoprak, Başmezra, Büyüköz, Çamlıdere, Esenlik, Gertan, Kayadere, Korucak, Kozluk, Körme, Sahil köy, Şükan, Söğütlü, Taştepe, Tekederesi, Ulutaş, Uzuntaş, Üçyaka, Yandere, Yazıca, Yeşildere, Aliçeri
Battalgazi: Yaygın, Gülümüşağı, Pelitli, Tanışık, Tokluca, Uluköy
01:00 - 01:30 (Kısa Süreli Kesinti)
Yeşilyurt: Çavuşoğlu, İnönü, Özalper, Samanlı
Gündüz Dilimleri Kesintileri
Battalgazi:
09:00 - 12:00 | Niyazi, İzzetiye
09:00 - 13:00 | Battalgazi Mah., Karabağlar, Hanımınçiftliği, Şehitfevzi
09:00 - 16:00 | Kadıçayırı
Yeşilyurt:
09:00 - 13:00 | Kaynarca, Melekbaba
09:00 - 17:00 (Gün Boyu Sürecek Kesintiler)
Tohma
Pütürge: Ağalar (Ayrıca 13:00 - 17:00 saatleri arasında Çamlıdere)
Hekimhan: Çanakpınar, Işıklı, Kozdere, Uğurlu
Yazıhan: Bereketli, Mısırdere
Akçadağ: Ilıcak
Doğanşehir: Karşıyaka
Yetkililerden Önemli Uyarı:
Saha ekipleri ve yüklenici firmalarca yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler süresince vatandaşların elektrikli cihazlarını koruma altına almaları istendi.