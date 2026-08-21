Gayrimenkul piyasasını ve tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme, DASK devir süreçlerinde ezberleri bozacak.

Satış Yapıldığı An Poliçe Sona Erecek

Yeni düzenlemeye göre; sözleşme süresi devam ederken satış veya benzeri işlemlerle taşınmazın el değiştirmesi durumunda, tapudaki tescil tarihi itibarıyla mevcut DASK sözleşmesi doğrudan sona erecek: “C.4- Menfaat Sahibinin Değişmesi Sözleşme süresi içinde, satış ve muadili işlemler sebebiyle sigorta konusu taşınmazın menfaat sahibinin değişmesi hâlinde, tapudaki tescil tarihi itibarıyla sözleşme sona erer.]. Eski ev sahibi veya sigorta ettiren kişi başvurduğunda, poliçenin kullanılmayan/işlemeyen günlerine ait ödenmiş primler kendisine iade edilecek.

Tapu Müdürlükleri DASK Kontrolü Yapacak

Satış işlemleri sırasında mağduriyet yaşanmaması adına tapu idarelerine de sorumluluk yüklendi. Tapu müdürlükleri veya yetkili kurumlar, devir işlemi sırasında yeni ev sahibine ait geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını denetleyecek.

Satış Dışındaki Durumlarda 15 Gün Şartı

Satış ve muadili haricindeki menfaat değişikliklerinde (miras vb.) ise poliçe yeni hak sahibiyle devam edecek. Ancak yeni hak sahibinin, durumu öğrendiği günden itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekecek. Sigorta şirketi veya acente, bildirimi takip eden 24 saat içinde yeni poliçeyi teslim etmekle yükümlü kılındı.

Yeni Karar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan genel şartlar, yayım tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek. Konut almayı veya satmayı düşünen vatandaşların tapu işlemlerinden önce yeni DASK poliçelerini hazırlatması gerekecek.