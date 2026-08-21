Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya’da 21 Ağustos Cuma günü idrak edilecek namaz vakitleri netleşti. Cuma namazını eda edecek ve ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için güncel vakitler açıklandı.

21 Ağustos Malatya Ezan Saatleri

İmsak: 04:10

Güneş: 05:39

Öğle: 12:37

İkindi: 16:19

Akşam: 19:20

Yatsı: 20:43

"Lokma Döktürmek" Adak Sayılır mı?

Namaz vakitlerinin yanı sıra, vatandaşların sıklıkla dile getirdiği "Fakirlere yemek yedireceğim" veya "Lokma döktürüp dağıtacağım" şeklindeki vaatlerin dini hükmü de netleşti. İslam hukukuna göre sadaka niteliği taşıyan adımların adağa dönüştüğü ifade ediliyor.

“Adağım olsun ki fakirlere yemek yedireceğim/lokma dağıtacağım” şeklindeki mutlak ifadeler ile “Şu işim olursa fakirlere yemek yedireceğim” gibi şarta bağlı niyetler adak hükmünde kabul ediliyor ve bu sözlerin yerine getirilmesi vacip sayılıyor.

Ancak adak kastı taşımadan ve zengin-fakir ayrımı gözetilmeden söylenen genel vaatler adak kapsamında değerlendirilmiyor. Yetkililer, adak sayılmasa dahi verilen bu tür hayır sözlerinin yerine getirilmesinin güzel bir davranış olduğunu vurguluyor.