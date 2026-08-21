Resmi Gazete’nin yeni sayısında Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli tebliğler yer aldı. Kararlar kapsamında doğal sit alanı sınırları yeniden düzenlenirken, enerji projeleri için acele kamulaştırma adımları atıldı.

Acele Kamulaştırma ve Sit Alanı Kararları

Doğal Sit Alanı Düzenlemesi: Muğla’nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırlarında yer alan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı’nın sınırları değiştirildi.

BOTAŞ Kamulaştırması: Doğal gaz boru hattı ve bağlantı hattı projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla belirlenen taşınmazların BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ Transformatör Projesi: 154/33kV Yahşihan Transformatör Merkezi Sahası Projesi kapsamında gerekli bazı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde acele kamulaştırılması onaylandı.

Önemli Yönetmelik Değişiklikleri ve Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliği’nde güncellemeye gidilirken; TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde de değişikliğe varıldı.

Mülga Devlet İstatistik Enstitüsü dönemine ait Yayın Dağıtım ve Abone Yönetmeliği, Danışma Kurulları Ödeme Yönetmeliği ile Genel Nüfus Sayımı Komiteleri Yönetmeliği resmen yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğler ve Sigorta Şartları

DASK Şartları Değişti: Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında değişikliğe gidilerek yeni maddeler yürürlüğe girdi.

YMM Tasdik Raporları: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 1 Sıra No’lu Tebliğ’de düzenleme yapıldı.

İthalat Düzenlemesi: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/30) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlan bölümünde ise ihale duyurularının yanı sıra Merkez Bankasınca belirlenen günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin güncel değerleri paylaşıldı.