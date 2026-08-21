Altın piyasasında son rakamlar açıklandı. Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların yakından takip ettiği serbest piyasada; gram, çeyrek, yarım ve ziynet altın türlerinde 21 Ağustos itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar belli oldu.

Açıklanan verilere göre 24 ayar gram altın alışta 6.880 TL, satışta ise 7.100 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün sezonunun gözdesi 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.750 TL olarak kayıtlara geçerken, çeyrek altın ise 11.690 TL satış fiyatıyla piyasada yerini aldı.

21 Ağustos Güncel Altın Fiyatları Listesi

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.880 TL | Satış 7.100 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.300 TL | Satış 6.750 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.880 TL | Satış -

Çeyrek Altın: Alış 11.050 TL | Satış 11.690 TL

Yarım Altın: Alış 22.100 TL | Satış 23.380 TL

Liralık Altın (Tam Altın): Alış 44.200 TL | Satış 46.760 TL

Ata Lira: Alış 45.460 TL | Satış 48.100 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 110.500 TL | Satış 116.900 TL