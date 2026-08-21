Üniversite kapılarını aralayan gençler için eğitim heyecanının yerini hızla barınma arayışı aldı. Devlet yurdu kurasını beklemek istemeyen veya yüksek ev kiraları yüzünden kiralık daire fikrinden uzaklaşan milyonlarca genç, yeni dönem özel yurt kayıtlarına yöneldi. Yurtlarfiyatlar platformunun yirmi bir ilde yürüttüğü kapsamlı araştırma, 2026 yurt fiyatları listesini ve dudak uçuklatan aylık ücretleri tüm şeffaflığıyla ortaya çıkardı. Giderek artan barınma masrafları aile bütçelerini derinden sarsarken, en pahalı ve en ucuz özel yurt seçenekleri şehirden şehre büyük farklılıklar gösteriyor.

2026 ÖZEL YURT TALEPLERİ NEDEN AZALDI, ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

Öğrencilerin ve ailelerin karşılaştığı yüksek barınma maliyetleri, bu yıl üniversite tercihlerinde adeta ezber bozdu. Platformun kurucusu Tuğrul Arslan'ın aktardığı verilere göre, yurt arayışına giren öğrencilerin sayısında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15 ile yüzde 20 oranında belirgin bir düşüş yaşandı. Gençler ağırlıklı olarak ailelerinin yaşadığı veya yakın olan şehirlerdeki üniversitelere kayıt yaptırmayı tercih etti. Yaşanan bu talep daralması işletmeleri zor durumda bırakırken, pek çok kurumun kapanmasıyla özel yurt sektörü yaklaşık yüzde 20 küçüldü. Araştırma sonuçlarına göre yurt fiyatlarına yansıyan ortalama artış ise yüzde 26'da kalarak yasal zam sınırının oldukça altında seyretti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR 2026 ÖZEL YURT FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Barınma masraflarının en çok cep yaktığı şehir beklendiği gibi İstanbul oldu. Megakentte aylık yurt ücretleri 15 bin liradan başlayıp, sunulan konfor ve imkanlara göre 80 bin liraya kadar uzanıyor. Fiyat tablosunu belirleyen ana unsurlar arasında yurdun yer aldığı ilçe, odada konaklayan kişi sayısı ve öğrencilere sağlanan ekstra hizmetler yer alıyor. Başkent Ankara'da barınmak isteyen bir üniversitelinin aylık 17 bin 500 lira ile 74 bin lira arasında bir rakamı gözden çıkarması şart. İzmir'deki güncel yurt seçeneklerinde ise alt sınır 15 bin 500 liradan açılıyor; daha merkezi semtler ve lüks oda alternatiflerinde fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor.

EN UYGUN ÖZEL YURT SEÇENEKLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Anadolu'nun çeşitli illerinde eğitim görecek gençler için fiyatlar büyükşehirlere göre kısmen daha erişilebilir seviyelerde bulunuyor. Yirmi bir kenti kapsayan rapor, aylık 8 bin liralık başlangıç fiyatıyla Sakarya, Tokat ve Bayburt'u en uygun barınma fırsatı sunan iller olarak işaret ediyor. Diğer bazı önemli öğrenci şehirlerindeki en düşük aylık yurt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

Trabzon: 9 bin TL

Eskişehir: 9 bin 500 TL

Samsun, Elazığ, Afyon, Zonguldak ve Niğde: 10 bin TL Malatyalı emeklinin gözü bu haberde: En düşük emekli aylığı 26 bin TL mi olacak? İçeriği Görüntüle

Bu rakamların sadece standart özellikleri barındıran ve çok kişilik odaları kapsayan taban fiyatlar olduğu, oda kapasitesi düştükçe ücretlerin hızla arttığı vurgulanıyor. Öte yandan Çanakkale, Bursa ve Konya gibi büyük potansiyelli illerde yurt fiyatlarının 42 bin lira sınırına dayanması dikkatlerden kaçmıyor.

ÖZEL YURT YEMEK ÜCRETLERİ AYLIK NE KADAR TUTUYOR?

Özel yurt araştıran velilerin genellikle gözden kaçırdığı en büyük gider kalemi yemek masrafları oluyor. Araştırmadaki çarpıcı detaylara göre, pek çok işletme duyurduğu konaklama bedeline sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini dahil etmiyor. İstanbul'da bir öğrencinin yurttan alacağı standart bir yemek hizmeti için aylık ortalama 7 bin lira kahvaltı, 10 bin lira da akşam yemeği faturası ödemesi gerekiyor. Ankara'daki yurtlarda bu bütçe kahvaltı için 6 bin, akşam yemeği için 9 bin lira civarında hesaplanıyor. Diğer Anadolu şehirlerinde ise aylık ortalama kahvaltı masrafı 5 bin, akşam yemeği gideri ise 8 bin lira olarak yansıyor. Uzmanlar, sözleşme imzalarken velilerin bu ek maliyetlere mutlaka dikkat etmesini öneriyor.