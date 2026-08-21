Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 24 saat esasına göre açık kalacak eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:
Merkez Nöbetçi Eczaneleri
Aydın Eczanesi
Adres: Hastane Cad. Müjde Hastanesi Karşısı No:11
Telefon: 0544 322 04 44
Park Eczanesi
Adres: İnönü Cad. Doğa Cadde Karşısı, Gözde Hastanesi Yanı
Telefon: 0422 323 33 11
Cengiz Eczanesi
Adres: Özalper Mah. Yüzük Cd. No:58/B (Rabia Parkı aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşısı)
Telefon: 0422 713 27 78
Güngör Eczanesi
Adres: Karakavak Mh. Güngör Cd. Çevreyolu Fahri Kayahan Girişi (Petrol Ofisi karşısı, Çarşı Market bitişiği)
Telefon: 0422 325 62 82
Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi
Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet devamı)
Telefon: 0534 342 84 44
Belirtilen nöbetçi eczaneler gün ve gece boyunca 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.