Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 24 saat esasına göre açık kalacak eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Merkez Nöbetçi Eczaneleri

Aydın Eczanesi

Adres: Hastane Cad. Müjde Hastanesi Karşısı No:11

Telefon: 0544 322 04 44

Park Eczanesi

Adres: İnönü Cad. Doğa Cadde Karşısı, Gözde Hastanesi Yanı

Telefon: 0422 323 33 11

Cengiz Eczanesi

Adres: Özalper Mah. Yüzük Cd. No:58/B (Rabia Parkı aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşısı)

Telefon: 0422 713 27 78

Güngör Eczanesi

Adres: Karakavak Mh. Güngör Cd. Çevreyolu Fahri Kayahan Girişi (Petrol Ofisi karşısı, Çarşı Market bitişiği)

Telefon: 0422 325 62 82

Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

Betül Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet devamı)

Telefon: 0534 342 84 44

Belirtilen nöbetçi eczaneler gün ve gece boyunca 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.