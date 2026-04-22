Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2026 tarihli ve 33232 sayılı yeni sayısı yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar arasında araç alacakları ilgilendiren ÖTV düzenlemesi, üniversite sınav yönetmelikleri ve HSK’nın kritik kararları dikkat çekiyor. İşte bugünkü Resmi Gazete’nin öne çıkan tüm detayları.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NDAN YENİ KARARLAR

Yürütme ve idare bölümünde ilk sırada HSK yer aldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde alınan 888, 889 ve 890 sayılı kararlar resmen yürürlüğe girdi. Bu kararlar yargı camiasındaki işleyiş ve atamalar açısından büyük önem taşıyor.

ÖTV VE TIBBİ CİHAZ TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü sayının en çok konuşulacak başlıklarından biri ekonomi ve sağlık alanındaki tebliğler oldu:

ÖTV (II) Sayılı Liste Düzenlemesi: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde (Seri No: 17) değişiklik yapıldı. Bu düzenleme, araç satışları ve vergilendirme süreçlerinde yeni kriterleri beraberinde getiriyor.

Tıbbi Cihazlar: Tıbbi cihazların elektronik kullanım talimatlarına ilişkin tebliğde güncellemeye gidilerek dijital bilgilendirme süreçleri modernize edildi.

ÜNİVERSİTELERDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Akademik kariyer hedefleyenler için iki büyük üniversiteden yönetmelik değişikliği haberi geldi:

Marmara Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Dicle Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği güncellendi.

Bu değişiklikler, sınav sistemlerinden mezuniyet şartlarına kadar pek çok kriteri etkileyebilecek nitelikte.

İLÂN BÖLÜMÜ VE FİNANSAL VERİLER

Gazetenin son bölümünde ise yargı ilanlarının yanı sıra yatırımcıların takip ettiği şu bilgiler yer aldı:

Merkez Bankası Verileri: T.C. Merkez Bankasınca belirlenen günlük döviz kurları.

Devlet İç Borçlanma Senetleri: Günlük değerler ve ihale ilanları.

ÖTV düzenlemesinin detayları ve üniversite sınavlarındaki yeni kurallar, ilgili kurumların internet sitelerinde detaylandırılacaktır. 22 Nisan 2026 tarihli tam listeye Resmi Gazete'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.