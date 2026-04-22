Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Malatya’da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise özellikle ilin güneyi ve kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bölgede etkili olması beklenen yağışların, zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anlarında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji, özellikle Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Akçadağ: Parçalı yer yer çok bulutlu 18 derece,

Arapgir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Arguvan: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Battalgazi: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Doğanşehir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Doğanyol: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Hekimhan: Parçalı yer yer çok bulutlu 17 derece,

Kale: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Kuluncak: Parçalı yer yer çok bulutlu 18 derece,

Pütürge: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Yazıhan: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 derece,

Yeşilyurt: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.