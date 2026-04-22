Milyonlarca engelli vatandaşı ve ailelerini yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde değişikliğe gidildi. 22 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle sürücü belgesi alamadığı için ÖTV istisnasından yararlanamayan ortopedik engellilerin önündeki engelleri kaldırdı. Yeni tebliğ ile yerli üretim araç teşviki korunurken, istisnadan yararlanma şartları ve limitler güncellendi.

Eski uygulamada yüzde 90’ın altında engel oranı olan vatandaşların ÖTV istisnasından yararlanabilmesi için "bizzat kullanım" ve araçta "özel tertibat" şartı aranıyordu. Bu durum, ehliyet alamayacak durumda olan ortopedik engellilerin mağduriyetine yol açabiliyordu. Yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık raporuyla belgelenen vatandaşlar ÖTV’siz araç alabilecek.

YERLİ ARAÇ ŞARTI VE 2.8 MİLYON TL LİMİT

İstisnadan yararlanılacak araçlar için iki kritik sınır belirlendi. Tebliğe göre, alınacak aracın yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Ayrıca binek otomobil, panelvan, pick-up veya arazi taşıtı gibi araçlarda, vergiler dahil satış bedelinin 2.873.900 TL’nin altında olması şartı getirildi. Eşya taşımaya mahsus kamyonet ve van tipi araçlarda ise motor silindir hacminin 2800 cm³ ve altında olması gerekiyor.

EN AZ YÜZDE 40 OLMASI LAZIM

İstisnadan yararlanmak isteyen vatandaşların sağlık raporlarında dikkat edilecek en önemli nokta "ortopedik engel" vurgusu olacak. Eğer vatandaşın birden fazla engeli (görme, işitme vb.) varsa, istisna hesaplamasında sadece ortopedik engelinin oranı dikkate alınacak. Bu oranın tek başına veya diğer ortopedik rahatsızlıklarla birleştiğinde en az yüzde 40 etmesi gerekecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖTV mükellefleri (bayiler), bu kapsamda yapılan satışlarda faturaya ÖTV tutarını eklemeyecek ancak kanuni şerhi düşecek. Vatandaşın ise şu belgeleri ibraz etmesi gerekecek:

Ortopedik engel oranını ve "sürücü belgesi alamayacağı" değerlendirmesini içeren güncel Engellilik Sağlık Kurulu Raporu.

Raporda bu ibare yoksa aile hekimi veya hastaneden alınacak "Sürücü Adayları Sağlık Raporu".

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu yeni tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla (22 Nisan 2026) resmen yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile hem yerli otomobil üretimi desteklenmiş olacak hem de ortopedik engeli nedeniyle araç kullanamayan ancak ulaşım ihtiyacı duyan binlerce vatandaşın ekonomik olarak araç erişimi kolaylaşacak. Vergi daireleri, Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden raporların geçerliliğini elektronik ortamda teyit ederek işlemi onaylayacak.