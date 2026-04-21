Play-Off ilk turunda sahasında kritik bir maça çıkacak olan Malatya Yeşilyurtspor’da teknik direktör Murat Yıldırım, 23 Nisan’da oynanacak mücadele öncesi taraftara “12. adam” çağrısında bulundu.

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta sahasında Kilis 1984 Spor’u mağlup ederek Play-Off’a yükselen Malatya Yeşilyurtspor, ilk turdaki ilk karşılaşmasını 23 Nisan 2026 Perşembe günü Malatya’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Nisan Pazartesi günü Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleştirilecek.

23 Nisan akşamı saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesi Yeşilyurtspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde statta gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlendi.

Teknik direktör Yıldırım, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana hedeflerinin Play-Off olduğunu vurgulayarak, “Bu camianın hedefi her zaman büyüktür. Kümede kalmak gibi bir hedef bize yakışmazdı. Çok şükür ilk hedefimizi gerçekleştirdik” dedi.

Play-Off sürecine final havasında baktıklarını belirten Yıldırım, iç sahada oynanacak ilk maçın önemine dikkat çekerek, “Her maça final gözüyle bakıyoruz. İçeride oynayacağımız bu ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftara da çağrıda bulunan Yıldırım, “12. adama çok ihtiyacımız var. Büyük Malatyaspor taraftarını perşembe akşamı stada bekliyoruz. Hep birlikte yeni bir zafere imza atmak istiyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” diye konuştu.