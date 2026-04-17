Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın güney kesimleri için kritik bir uyarı yayınladı. 18 Nisan Cumartesi sabahından itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışların, günlük hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle beş ilçede yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması istendi.

HEM FIRTINA HEM ÇAMUR GÖKYÜZÜ RENK DEĞİŞTİRECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, bu sıcak havaya şiddetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak yağışlar eşlik edecek. Güneyden gelen toz taşınımı, yağışla birleşerek çamur şeklinde yeryüzüne inecek.

İŞTE MALATYA'NIN 48 SAATLİK KRİTİK TABLOSU:

17 Nisan Cuma (Bugün): Akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar ve toz taşınımı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.

18 Nisan Cumartesi (Yarın): Yağışın şiddeti artıyor. Yüzde 100 yağış ihtimali ile birlikte sıcaklıklar 15 derece 'ye kadar düşecek. Özellikle güney ilçelerde (Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Pütürge, Doğanyol) metrekareye 50 kg'a kadar yağış düşebilir.

Pazar ve Pazartesi: Yağışlı hava dalgası şehri terk etmiyor; orta şiddetli yağmurların devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Yetkililer; ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışının yanı sıra, çamur şeklinde yağış nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesinde azalma ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Araçlarını yeni yıkatanların ve dışarıda hassas eşyası bulunanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor.