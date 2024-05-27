 "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisi Şanlıurfa'da büyük ilgi çekiyor

Şanlıurfa'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında öne çıkan bir sergi, dünya çapında büyük ilgi görüyor. Dünya gezgini Meltem Dağaşan'ın Karaköprü ilçesinde bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde açtığı "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisi, ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Sergide, Dağaşan'ın Türkiye'den Hindistan'a, Amerika'dan Çin'e, Japonya'dan Uganda'ya kadar dünyanın dört bir yanından topladığı geleneksel kıyafetli yaklaşık bin 500 bebek yer alıyor. Her biri farklı bir kültürü, geleneği ve renkleri temsil eden bu bebekler, ziyaretçileri adeta bir kültür turuna çıkarıyor.

Meltem Dağaşan, serginin amacını, sadece bebekleri sergilemek değil, dünya barışına katkı sağlamak olarak belirtiyor. Her bir bebek, kendi ülkesinin kültürünü, sosyal yapısını ve dini inancını yansıtıyor. Dağaşan, bu çeşitliliği ve farklılıkları bir araya getirerek, insanların bir arada yaşayabileceğini ve barış içinde bir dünya hayal ettiğini vurguluyor.

Sergiye gelen çocuklar, renkli bebekler karşısında büyülenirken, yetişkinler ise farklı kültürlerin bir arada bulunmasının güzelliğine şahitlik ediyorlar. Sergi, 2 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bu muazzam koleksiyon, kültürler arası anlayışın ve birlikteliğin önemine dair bir mesajı da beraberinde taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı