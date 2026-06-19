Peki, sinema biletlerinde yüzde 70 indirim nasıl uygulanacak, yeni kurallar kimleri kapsıyor? İşte sinema salonlarında başlayacak yeni döneme dair merak edilen tüm ayrıntılar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, sinema biletlerinde uygulanacak indirim kurallarını ve oranlarını yeniden belirledi. Yeni dönemle birlikte film özel biletlerinden halk günlerine, öğrenci indirimlerinden internet satışlarına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler yapıldı. Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında geçerli olacak bu düzenleme, film izleyicileri arasında büyük heyecan yarattı. Google üzerinde "sinema biletlerinde indirim şartları neler", "öğrenci sinema bileti ne kadar oldu" ve "sinema biletleri ucuzladı mı" sorguları hızla yükselişe geçti. İşte yeni sinema yönetmeliğinin getirdiği tüm indirim oranları ve detaylar.

YENİ SİNEMA YÖNETMELİĞİ NEDİR VE NELERİ İÇERİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni yönetmelik, sinema biletlerindeki indirim politikalarını sistematik bir standarta bağlıyor. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesini "film özel bileti" uygulaması oluşturuyor. Yeni kurallara göre film özel bileti, film yapımcısı ile gerçek ya da tüzel kişiler arasında yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde, belirli bir film için satışa sunulan biletleri kapsıyor. Sinema salonu işletmecileri, tam bilet fiyatını baz alarak bu özel biletlerde yüzde 70'e varan oranlarda indirim uygulama hakkına sahip oluyor. Ayrıca bu biletler, tarafların kendi aralarında belirleyeceği sabit bir ücret üzerinden de doğrudan satışa çıkarılabiliyor.

SİNEMA BİLETİ İNDİRİM ORANLARI KAÇ OLDU? Kimler, Yüzde Kaç İndirimli Bilet Alabilecek?

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, toplumun farklı kesimleri için de kademeli indirim oranları net bir şekilde belirlendi. Öğrenciler, belirli yaş grubundaki izleyiciler, kamu çalışanları ve geleneksel halk günü kampanyalarından yararlanan sinemaseverler için indirim oranı sınırlandırıldı. Bu gruplar, tam bilet fiyatı üzerinden en fazla yüzde 40 oranında indirimli bilet satın alabiliyor.

Dezavantajlı gruplar ve özel seanslar için ise indirim sınırı daha yüksek tutuldu. Engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, sabah seansını tercih edenler, kurumlara özel düzenlenen kampanyalar ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar yükseliyor.

İNTERNETTEN SİNEMA BİLETİ ALIRKEN EK İNDİRİM VAR MI?

Yeni düzenleme, dijital kanallar üzerinden bilet alan sinemaseverleri de unutmuyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bilet satışlarında, sinema salonlarının mevcut kampanyalarına ek olarak yüzde 10'a kadar daha fazla indirim yapılabilmesinin önü açıldı. Yönetmelik, izleyici özel biletleri ve film özel biletleri kapsamında sunulan tüm bu avantajların, uygulamaya dahil olan ve ülke genelinde faaliyet gösteren bütün sinema salonlarında geçerli olacağını zorunlu kılıyor.